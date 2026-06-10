میناب ۱۶۸ سوژه رسانه انگلیسی برای تیم ملی فوتبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران خود را برای اولین بازی در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل نیوزیلند آماده می کند و شاگردان امیر قلعه نویی فردا پنج شنبه ۲۱ خرداد به مصاف تیم زیر ۲۱ سال تیخوانا خواهند رفت. در بدو ورود اعضای تیم ملی ایران به شهر تیخوانا روز کُت بازیکنان کشورمان به یاد شهدای مدرسه میناب نماد هشتگ ۱۶۸ زده شده بود که این موضوع باعث سوژه برای رسانه انگلیسی زبان «tyla» شده است.

در متن گزارش این رسانه آمده است: تیم ملی فوتبال ایران در حالی آخر هفته گذشته وارد مکزیک شد که بازیکنان و اعضای کاروان این تیم نشان‌هایی طلایی‌رنگ با عدد «۱۶۸» روی کُت‌های خود نصب کرده بودند؛ موضوعی که توجه بسیاری از هواداران فوتبال و رسانه‌ها را به خود جلب کرد.

بازیکنان ایران هنگام ورود به شهر تیخوانا، محل استقرار تیم در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶، این نشان‌ها را بر سینه داشتند. عدد ۱۶۸ به گفته رسانه‌های نزدیک به ایران، نمادی از یادبود ۱۶۸ قربانی عمدتاً کودکان، در حمله به یک مدرسه در شهر میناب در جنوب ایران در ۲۸ فوریه است؛ حمله‌ای که در برخی گزارش‌ها مسئولیت آن به ایالات متحده آمریکا نسبت داده شده است.

سفارت ایران در مجارستان نیز روز دوشنبه با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی به این نشان‌ها اشاره کرد و به طور مشخص از حادثه میناب نام برد.

این نخستین بار نیست که ملی‌پوشان ایران یاد قربانیان این حادثه را گرامی می‌دارند. آن‌ها پیش از دیدار تدارکاتی ماه مارس در شهر آنتالیای ترکیه نیز با در دست گرفتن کوله‌پشتی‌های صورتی و بنفش رنگ هنگام پخش سرود ملی، به قربانیان این حادثه ادای احترام کرده بودند.

با این حال، نه ایالات متحده و نه رژیم صهیونستی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته‌اند.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل