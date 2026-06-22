مجردی: شطرنج باز خراسان شمالی قهرمان مسابقات انتخابی تیم ملی شد

معصومه مجردی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات شطرنج انتخابی تیم ملی در رده‌های سنی هشت تا ۱۸ سال با حضور ۵۲۵ شرکت‌کننده دختر و پسر از ۳۰ استان کشور به میزبانی استان قزوین برگزار شد.

رئیس هیأت شطرنج خراسان شمالی افزود: این رقابت‌ها از ۲۵ تا ۳۱ خرداد برگزار شد و بر اساس آیین‌نامه مسابقات، شش نفر برتر هر رده سنی به عضویت تیم ملی شطرنج جمهوری اسلامی ایران درخواهند آمد.

وی ادامه داد: در پایان این دوره از رقابت‌ها، عرفان احمدی از خراسان شمالی در رده سنی ۱۸ سال با کسب عنوان قهرمانی، علاوه بر راهیابی به تیم ملی، مجوز حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را نیز به دست آورد.

مجردی گفت: همچنین ملیحه مجردی، داور بین‌المللی شطرنج از خراسان شمالی، در این مسابقات به‌عنوان داور حضور داشت و قضاوت بخشی از رقابت‌ها را بر عهده گرفت.