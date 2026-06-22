میلاد جباری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با شب ششم محرم و سالروز شهادت حضرت قاسم بن الحسن (ع)، محافل نوجوانان «أحلی من العسل» در ۱۶ نقطه استان قزوین برگزار شد و بیش از ۶۰ هیأت مذهبی نیز با اجرای عملیات مشترک «تازه‌نفس حسینی»، زمینه حضور فعال و نقش‌آفرینی نوجوانان را در متن برنامه‌های هیأت فراهم کردند.

وی با بیان اینکه شب حضرت قاسم (ع) فرصتی برای بازخوانی هویت نوجوان مؤمن و انقلابی است، افزود: نسل نوجوان باید از جایگاه مخاطب صرف خارج شود و در فرآیند تربیت اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و خدمت، تجربه‌ای واقعی از حضور در میدان کسب کند.

مدیر قرارگاه نوجوان استان قزوین ادامه داد: بر همین اساس، هیأت‌های مذهبی استان با محوریت نوجوانان، یادواره شهدای نوجوان به‌ویژه شهدای جنگ رمضان را برگزار کردند و بخشی از مسئولیت‌های فرهنگی، رسانه‌ای، اجرایی و خادمی هیأت‌ها را به خود نوجوانان سپردند تا زمینه رشد، اعتماد به نفس و مسئولیت‌پذیری آنان فراهم شود.

جباری با تأکید بر نقش تربیتی هیأت‌های مذهبی تصریح کرد: هیأت صرفاً محل برگزاری مراسم عزاداری نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین بسترهای تربیت، هویت‌بخشی و کادرسازی نسل جدید به شمار می‌رود و می‌تواند نوجوانان را برای پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی و فرهنگی آماده کند.

وی خاطرنشان کرد: تجربه برگزاری برنامه‌های شب حضرت قاسم (ع) نشان داد هر جا به نوجوانان اعتماد شده و فرصت کنشگری به آنان داده شده است، روحیه مسئولیت‌پذیری، تعلق به جبهه حق و آمادگی برای حضور در میدان‌های بزرگ‌تر در آنان تقویت شده است.

مدیر قرارگاه نوجوان استان قزوین با اشاره به مشارکت گسترده هیأت‌های مذهبی در این طرح گفت: امروز بیش از ۶۰ هیأت مذهبی استان با مشارکت در عملیات مشترک «تازه‌نفس حسینی»، گامی در مسیر تربیت نسل تازه‌نفس حسینی برداشتند؛ نسلی که با الهام از مکتب عاشورا، خود را برای ایفای نقش در مسیر تمدن‌سازی انقلاب اسلامی آماده می‌کند.

