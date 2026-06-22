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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸

تندروان سرمربی تیم والیبال صنعتگران امید شد

تندروان سرمربی تیم والیبال صنعتگران امید شد

با اعلام باشگاه صنعتگران امید محمدرضا تندروان با عقد قرارداد سه ساله هدایت این تیم را برعهده گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام باشگاه صنعتگران امید محمدرضا تندروان مربی سابق تیم ملی والیبال با قراردادی سه ساله به تیم صنعتگران امید تهران پیوست. پیش از این هدایت تیم صنعتگران امید برعهده غلامرضا مومنی مقدم بود که او امسال از این تیم جدا شد و به مهرگان نور پیوست.

تندروان هم سال گذشته هدایت تیم پیکان را برعهده گرفته بود که با این تیم نتایج خوبی کسب کرد اما سال گذشته به دلیل شرایط کشور و جنگ تحمیلی 40 روزه مسابقات لیگ برتر والیبال نیمه تمام ماند.

طبق اعلام سازمان لیگ والیبال مسابقات از مهرماه سال جاری آغاز خواهد شد و در حال حاضر باشگاه‌ها به دنبال جذب بازیکن و مربیان هستند و قرار است تمرینات تیم‌ها از مردادماه استارت بخورد.

کد مطلب 6867572
سیده فرزانه شریفی

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