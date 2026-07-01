به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان اظهارداشت: ماموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان یزد با اقدامات اطلاعاتی از نگهداری لاستیک‌های خارجی قاچاق در انبار یک مغازه مطلع شدند.

وی افزود: ماموران پلیس با تحقیقات میدانی، مکان دقیق این انبار را در شهر یزد شناسایی و پس از اخذ مجوز قضائی از محل بازدید و ۳۱۸ حلقه انواع لاستیک‌های خارجی خودروهای سبک و سنگین را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و یک متهم به تعزیرات حکومتی استان یزد معرفی و انبار پلمب و تحویل عوامل اداره کل صنعت، معدن و تجارت شد.

نگهبان گفت: کارشناسان ارزش این لاستیک‌های خارجی را ۴۵ میلیارد ریال برآورد کردند.