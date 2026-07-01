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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

کشف میلیاردی لاستیک‌های خارجی قاچاق در یزد

کشف میلیاردی لاستیک‌های خارجی قاچاق در یزد

یزد - فرمانده انتظامی استان یزد گفت: ماموران پلیس، در بازرسی از یک انبار ۳۱۸ حلقه لاستیک خارجی قاچاق به ارزش ۴۵ میلیارد ریال را کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان اظهارداشت: ماموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان یزد با اقدامات اطلاعاتی از نگهداری لاستیک‌های خارجی قاچاق در انبار یک مغازه مطلع شدند.

وی افزود: ماموران پلیس با تحقیقات میدانی، مکان دقیق این انبار را در شهر یزد شناسایی و پس از اخذ مجوز قضائی از محل بازدید و ۳۱۸ حلقه انواع لاستیک‌های خارجی خودروهای سبک و سنگین را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و یک متهم به تعزیرات حکومتی استان یزد معرفی و انبار پلمب و تحویل عوامل اداره کل صنعت، معدن و تجارت شد.

نگهبان گفت: کارشناسان ارزش این لاستیک‌های خارجی را ۴۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

کد مطلب 6876104

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