به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان اظهارداشت: ماموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان یزد با اقدامات اطلاعاتی از نگهداری لاستیکهای خارجی قاچاق در انبار یک مغازه مطلع شدند.
وی افزود: ماموران پلیس با تحقیقات میدانی، مکان دقیق این انبار را در شهر یزد شناسایی و پس از اخذ مجوز قضائی از محل بازدید و ۳۱۸ حلقه انواع لاستیکهای خارجی خودروهای سبک و سنگین را کشف کردند.
فرمانده انتظامی استان یزد گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و یک متهم به تعزیرات حکومتی استان یزد معرفی و انبار پلمب و تحویل عوامل اداره کل صنعت، معدن و تجارت شد.
نگهبان گفت: کارشناسان ارزش این لاستیکهای خارجی را ۴۵ میلیارد ریال برآورد کردند.
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