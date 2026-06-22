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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

لزوم تقویت ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم؛ مطالبات مردم شنیده شود

لزوم تقویت ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم؛ مطالبات مردم شنیده شود

سمنان- نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم، گفت: میزهای خدمت قضایی فرصتی برای شنیدن مطالبات شهروندان و تسریع در رسیدگی به مشکلات است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی ظهر دوشنبه به مناسبت هفته قوه قضائیه در دیدار با اعضای شورای قضایی استان سمنان در محل دفتر خود، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و شهدای دستگاه قضایی، بیان کرد: خدمات و تلاش‌های مجموعه قضایی استان در مسیر تحقق عدالت و خدمت‌رسانی به مردم مطلوب بوده است.

وی با اشاره به جایگاه مهم قوه قضائیه در برقراری عدالت اجتماعی و صیانت از حقوق مردم، اظهار کرد: دستگاه قضایی یکی از ارکان مهم نظام اسلامی است که وظیفه سنگین تأمین عدالت، احقاق حقوق مردم و مقابله با آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی را بر عهده دارد و موفقیت آن در گرو ارتباط مستمر با مردم و شناخت دقیق مسائل و مشکلات جامعه است.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با بیان اینکه حضور مسئولان قضایی در میان مردم موجب افزایش اعتماد عمومی می‌شود، افزود: روند رسیدگی به مشکلات مردم در قالب میزهای خدمت قضایی در استان سمنان مطلوب ارزیابی می‌شود و این اقدام ارزشمند باید با قوت ادامه یابد تا مردم بتوانند بدون واسطه مسائل و مطالبات خود را با مسئولان قضایی مطرح کنند.

مطیعی همچنین به اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی برای زندانیان اشاره کرد و یادآور شد: فراهم کردن فرصت‌های شغلی برای زندانیان و کمک به بازگشت آنان به جامعه، اقدامی مؤثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از تکرار جرم است که نتایج مثبت آن در سال‌های اخیر قابل مشاهده بوده است.

وی با تأکید بر اهمیت تحول در ساختارها و فرآیندهای قضایی ادامه داد: آموزش مستمر، ارتقای دانش و مهارت کارکنان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین می‌تواند زمینه‌ساز افزایش کارآمدی دستگاه قضایی و ارائه خدمات مطلوب تر به مردم باشد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان در ادامه بر ضرورت تأمین امنیت روانی جامعه تأکید کرد و توضیح داد: مقابله با فساد، پیشگیری از وقوع جرم، حفظ حقوق عامه و برخورد قاطع با قانون‌گریزی از جمله مهم‌ترین مأموریت‌های دستگاه قضایی است که باید با جدیت دنبال شود.

مطیعی همچنین گسترش فعالیت‌های فرهنگی، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، سالم‌سازی فضای مجازی و توجه به مسائل اجتماعی را از دیگر ضرورت‌های امروز جامعه دانست و افزود: همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت فرهنگی جامعه داشته باشد.

وی عدالت‌محوری، قانون‌مداری و مردم‌داری را از مهم‌ترین ویژگی‌های یک دستگاه قضایی کارآمد برشمرد و خاطرنشان کرد: مسئولان باید با حضور میدانی و ارتباط مستقیم با اقشار مختلف مردم، نسبت به حل مشکلات آنان اهتمام داشته باشند؛ چرا که خدمت صادقانه به مردم موجب افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با تأکید بر حفظ وحدت و انسجام در جامعه، اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، همکاری و هم‌افزایی میان مسئولان و مردم هستیم و تداوم این وحدت می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت، امنیت و اقتدار هرچه بیشتر کشور باشد.

کد مطلب 6867845

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