به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «جیدی ونس» معاون دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا امروز دوشنبه مدعی شد که در گفتگوها با ایران سازوکارهایی برای جلوگیری از تشدید تنشها در لبنان و بازبودن تنگه هرمز طراحی شده است.
ونس همچنین مدعی شد که «در حال ایجاد سازوکاری برای پاکسازی مینها از تنگه هرمز هستیم.»
وی که هماکنون در جمع خبرنگاران در سوئیس و در حاشیه نشست چهارجانبه ایران، آمریکا، قطر و پاکستان در حال گفتگوست، با بیان اینکه «مذاکرات در بورگناشتوک علیرغم برخی شکایات و گلایهها ادامه یافت و ما پیشرفتهایی داشتیم» افزود: ما امیدواریم به توافق نهایی و یک راه حل پایدار برسیم و تمرکز خود را بر تجلیل از پیشرفتهای حاصل شده قرار دادهایم.
ونس با ادعای اینکه «در مذاکرات هستهای پیشرفت حاصل شده» مدعی شد که «ایرانیها با دعوت از بازرسان بینالمللی به کشورشان موافقت کردهاند؛ این گامی بسیار مهم است.»
معاون ترامپ با بیان اینکه «گفتوگوهای فنی در طول هفته ادامه خواهد داشت.» مدعی شد که «پایههای مناسبی برای دستیابی به یک توافق نهایی ایجاد کردهایم. امیدواریم به توافقی نهایی و راهحلی پایدار دست یابیم و اکنون بر پیشرفتهای حاصلشده تمرکز داریم.»
وی همچنین اعلام کرد که «گفتوگوها با بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی از امروز در بورگناشتوک آغاز خواهد شد.»
این مقام آمریکایی بدون اشاره به نقش مدوام آتشبس در لبنان توسط رژیم صهیونیستی گفت: برای جلوگیری از درگیری و مهار تنش در لبنان، سازوکاری برای عدم درگیری طراحی کردهایم. در مذاکرات، سازوکاری برای جداسازی طرفهای درگیر و کاهش تنش در لبنان تدوین کردهایم.
وی بدون محکومکردن نقض مداوم آتشبس در لبنان توسط رژیم صهیونیستی مدعی شد که «اسرائیل حق دفاع از خود را دارد، اما این امر باید در چارچوب سازوکاری باشد که مانع از خارج شدن اوضاع از کنترل شود. میخواهیم هم امنیت اسرائیل و هم حاکمیت لبنان را بهطور همزمان حفظ کنیم.
در حالی که رژیم صهیونیستی آشکارا توافقنامه آتشبس و تفاهمنامه ایران و آمریکا را نقض میکند و در بند اول تفاهمنامه بین تهران و واشنگتن نیز تاکید شده که جنگ باید در همه جبههها از جمله لبنان متوقف شد، معاون رئیسجمهور آمریکا بدون اشاره به حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان مدعی شد « «ایران باید حزبالله را مهار کند.»
جیدی ونس با بیان اینکه «وضعیت لبنان همچنان موضوع گفتوگوها و رایزنیهای مستمر خواهد بود.» گفت: در پرونده لبنان، نسبت به ۲۴ ساعت قبل پیشرفتهایی حاصل شده است.
در حالی که ایران همیشه در خط مقدم مبارزه با تروریسم منطقه بوده و به اعتراف و اذعان مکرر مقامات و رسانههای آمریکایی به حمایت آمریکا و غرب از تروریسم و عناصر تروریستی در غرب آسیا و مناطق مختلف جهان، معاون رئیسجمهور آمریکا درباره نحوه آزادسازی اموال مسدودشده ایران با بیان اینکه «گزارشهای نادرستی درباره داراییهای ایران منتشر شده است.» مدعی شد: میخواهیم سازوکاری ایجاد شود که تضمین کند داراییهای ایران به مردم این کشور کمک میکند و صرف تأمین مالی تروریسم نمیشود.
ادعای عجیب معاون ترامپ: دارایی های بلوکهشده ایران عملاً صرف خرید غلات آمریکایی میشود
ونس در کمال تعجب مدعی شد: میخواستیم مطمئن شویم فرآیندی را راهاندازی میکنیم که اگر زمانی داراییهای ایران را آزاد کردیم، بتوانیم اطمینان حاصل کنیم که آن پول برای تفریح و سرگرمی تروریسم هزینه نشود. اگر پولی آزاد شد تنها برای خرید سویا، ذرت و گندم آمریکایی هزینه میشد. در صورت آزاد شدن داراییهای ایران این داراییها صرف ثروتمندتر شدن کشاورزان آمریکایی خواهد شد!
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