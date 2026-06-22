به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر به الجزیره گفت: تفاهمنامه آمریکا و ایران جنگ را متوقف کرد.یادداشت تفاهم نیازمند تلاش‌های قابل توجه با شرکای ما در پاکستان و با حمایت منطقه‌ای بود. هدف از یادداشت تفاهم بین واشنگتن و تهران، توقف جنگ و زمینه سازی برای مذاکرات است.

آل ثانی اعلام کرد: موضوعات دیگر میان واشنگتن و تهران مانند موضوع هسته ای و موضوعات منطقه ای مانند امنیت و تنگه هرمز از موارد مورد رایزنی است. این تفاهمنامه چارچوبی نهادی برای روند مذاکرات ایجاد می کند. همچنین علاوه بر جنبه های سیاسی شامل موضوعات فنی نیز می شود.

وی افزود: این یادداشت تفاهم بر اساس تعهد دو طرف برای دیدار دوره ای و حل مشکلات است. چارچوب نهادی که دیروز ارائه شد خوب است و بحث‌های فنی در حال انجام است. ما پایه‌ها را بنا نهاده‌ایم.

آل ثانی گفت: ما با مشکلاتی مرتبط با لبنان و تنگه هرمز مواجه بودیم و سازوکارهایی را برای رسیدگی به آنها به کار بستیم.باید احتیاط کرد، زیرا علیرغم اراده، شرایط خارجی وجود دارد که ممکن است بر مذاکرات تأثیر بگذارد.

وی افزود: اراده سیاسی از سوی همه طرف‌ها برای شرکت در مذاکرات وجود دارد. ما با پاکستان همکاری کردیم تا چارچوبی ایجاد کنیم که از روند مذاکرات محافظت کند و آن را قوی‌تر سازد. ما به تلاش‌های میانجیگری خود با پاکستان برای یافتن راه‌حل‌هایی برای کاهش شکاف بین طرفین ادامه می‌دهیم.

آل ثانی تصریح کرد: اولویت قطر خاموش کردن آتش در منطقه و دست یابی به مرحله آرامش است. راه حل باید دیپلماتیک باشد تا از تشدید بحران و خارج شدن آن از کنترل جلوگیری شود. تلاش‌ها باید بر حفاظت از مذاکرات و رسیدن به نتیجه‌ای برای جلوگیری از تشدید تنش متمرکز شود.

وی گفت: در روند مذاکرات میان واشنگتن و تهران موارد اختلافی زیادی وجود خواهد داشت. طرف‌هایی هستند که می‌خواهند مذاکرات را خراب کنند، اما ما عزم و اراده‌ای را از هر دو طرف برای رسیدن به یک راه حل احساس کردیم. تشدید تنش در هر کجای منطقه، چه در لبنان و چه در هر جای دیگر، بر مذاکرات تأثیر خواهد گذاشت.

وزیر خارجه قطر بیان کرد: متأسفانه، این اولین باری نیست که نتانیاهو باعث تشدید تنش در منطقه شده است. اشغال خاک لبنان باید پایان یابد و حاکمیت لبنان باید محترم شمرده شود. اقداماتی وجود دارد که تنش‌ها را در منطقه تشدید می‌کند و ما در تلاشیم تا آتش‌ها را خاموش کنیم. ما سازوکاری را برای جلوگیری از هرگونه تشدید تنش در منطقه و رسیدگی به هر رویدادی قبل از وقوع آن ایجاد کرده‌ایم.

وزیر خارجه قطر گفت: غیرقابل قبول است که اسرائیل نزدیک به ۱۰۰ لبنانی را تنها در عرض چند روز در طول آتش بس کشته است. آمریکا نقش درستی در قبال اقدامات اسرائیل در لبنان ایفا می‌کند.

وی تصریح کرد: قطر مصمم بود با به کارگیری توانایی‌های خود از طریق مذاکره، با پیچیدگی‌ها مقابله کند.

وزیر خارجه قطر همچنین گفت: آنچه ایران در طول جنگ با ما و برادرانمان انجام داد، غیرقابل قبول است.

وی از اجماع میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای دستیابی به دیدگاه مشترک برای گفتگو با ایران برای حل مشکلات سخن گفت و افزود: ما می‌خواهیم شاهد همکاری ایران با کشورهای خلیج فارس در سطح بالایی از اعتماد باشیم. مقدمات برگزاری نشست‌های خلیج فارس در دوره آینده برای بحث در مورد امنیت منطقه‌ای در حال انجام است.

آل ثانی افزود: موضع اصولی قطر رد هرگونه تغییر در وضع موجود تنگه هرمز نسبت به آنچه قبل از جنگ بود، است. دیدگاه ما برای تنگه هرمز، باز بودن آن و آزادی عبور و مرور از آن است.

او تصریح کرد: طبق یادداشت تفاهم، ایران متعهد شده است که ظرف ۶۰ روز عبور امن از تنگه هرمز را فراهم کند.

وزیر خارجه قطر اعلام کرد: برای حل هرگونه اختلاف، یک خط تلفن ویژه مورد توافق قرار گرفته است. نتایج هرگونه توافق بین ایران و واشنگتن نه تنها بر دو کشور بلکه بر منطقه نیز تأثیر خواهد گذاشت.

او گفت: ما امیدواریم که روند مذاکرات، فلسطینی‌ها را نیز در دستیابی به یک کشور فلسطینی در بر بگیرد.