علی نفری، معاون حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات گسترده این ادارهکل برای خدمترسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید، از آمادگی کامل ناوگان حملونقل برونشهری استان خبر داد و گفت: تمامی ظرفیتهای موجود در بخش حملونقل استان برای جابهجایی ایمن و مطلوب زائران و برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم عظیم مردمی بسیج شده است.
نفری اظهار کرد: با برنامهریزیهای انجام شده و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، ناوگان حملونقل عمومی برونشهری استان البرز در آمادگی کامل قرار دارد تا خدمات لازم را به زائران ارائه کند.
وی افزود: استان البرز به عنوان استان معین تهران و قم در برگزاری این مراسم تعیین شده و در همین راستا همه امکانات و ظرفیتهای موجود برای پشتیبانی، جابهجایی زائران و ارائه خدمات مطلوب به کار گرفته شده است.
معاون حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز با اشاره به تشکیل قرارگاه حملونقل ویژه این مراسم گفت: این قرارگاه با حضور تشکلهای صنفی بخش حملونقل، رانندگان و فعالان حوزه حملونقل استان البرز تشکیل شده است تا ضمن هماهنگی و انسجامبخشی به خدمات، زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم عظیم مردمی را فراهم کند.
نفری خاطرنشان کرد: برپایی موکب شهدای حملونقل و پذیرایی از زائران از دیگر اقدامات پیشبینی شده در این ایام است که با مشارکت تشکلهای صنفی و خانواده بزرگ حملونقل استان اجرا خواهد شد.
وی تأکید کرد: مجموعه راهداری و حملونقل جادهای استان البرز در کنار سایر دستگاههای اجرایی و خدماترسان، تمام توان و ظرفیت خود را برای تسهیل تردد زائران، ارائه خدمات شایسته و برگزاری هرچه باشکتر این مراسم معنوی و مردمی به کار گرفته است.
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