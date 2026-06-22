به گزارش خبرنگار مهر، نشستی با هدف بررسی مسائل حوزه تأمین آرد، خرید گندم و پروژه‌های زیرساختی بخش کشاورزی در محل اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان لرستان در خرم‌آباد برگزار شد.

این جلسه با حضور مراد ناصری فرماندار کوهدشت، علی امامی‌راد نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان، معاون برنامه‌ریزی فرماندار کوهدشت، سعید دارابی مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان و غلامعلی فتحی مدیر سازمان تعاون روستایی استان برگزار شد.

مراد ناصری، فرماندار کوهدشت در این جلسه با اشاره به وضعیت تأمین آرد در شهرستان گفت: تأمین آرد نانوایی‌های شهرستان از محل آرد شیروان موجب رضایتمندی مناسب در حوزه نان سنگک شده است.

وی افزود: انتظار می‌رود در زمینه افزایش سهمیه آرد، نگاه ویژه‌ای به شهرستان کوهدشت صورت گیرد.

امامی‌راد: در توزیع آرد باید عدالت رعایت شود

علی امامی‌راد، نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی در این نشست با تأکید بر لزوم رعایت عدالت در توزیع آرد گفت: در تخصیص و توزیع آرد باید به سهم شهرستان‌های کوهدشت و رومشکان توجه ویژه شود و این فرآیند به‌صورت عادلانه انجام گیرد تا رضایت مردم حاصل شود.

اختصاص بیش از دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای سد معشوره

وی با اشاره به چالش کم‌آبی در استان لرستان افزود: با تلاش‌های شبانه‌روزی استاندار لرستان، هدایت نماینده ولی‌فقیه در استان و همراهی مسئولان و نمایندگان، در سفر اخیر ریاست‌جمهوری بیش از دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای سد معشوره اختصاص یافته و اقدامات مهمی از جمله اجرای دیواره سد انجام شده است.

نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی افزود: با این حال برای تکمیل این پروژه حیاتی به اعتبارات بیشتری نیاز داریم، چراکه مهم‌ترین مسئله در این منطقه انتقال آب است.

سرمایه‌گذاری از کشور چین برای مشارکت در پروژه انتقال آب

نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس ادامه داد: سرمایه‌گذاران از کشور چین آمادگی خود را برای مشارکت در پروژه انتقال آب اعلام کرده‌اند و در سفر رئیس‌جمهور نیز بر اهمیت نقش سد معشوره تأکید شد.

امامی راد یادآور شد: سد معشوره تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه موضوع حیات و آینده شهرستان‌های کوهدشت، چگنی، پلدختر و رومشکان به آن وابسته است و موجب ارتقای حوزه کشاورزی و تأمین آب شرب مورد نیاز می‌شود و در صورت عدم اجرای آن، احتمال افزایش مهاجرت در منطقه وجود دارد.

توسعه صنایع تبدیلی وابسته به تأمین آب و اجرای سد معشوره

وی با اشاره به اهمیت توسعه صنایع تبدیلی در استان تصریح کرد: توسعه این صنایع به تأمین آب و اجرای پروژه‌های مهمی مانند سد معشوره وابسته است و با تحقق این زیرساخت‌ها می‌توان زمینه رونق اقتصادی و کشاورزی استان را فراهم کرد.

مدیرکل غله: کوهدشت قطب خرید گندم استان با پیش‌بینی خرید ۸۰ هزار تن

سعید دارابی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان نیز در این جلسه با بیان اینکه کوهدشت قطب خرید گندم استان محسوب می‌شود، اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۸۰ هزار تن گندم از کشاورزان این شهرستان خریداری شود که بالاترین میزان تولید و خرید گندم در استان را به خود اختصاص می‌دهد.

کیفیت مطلوب گندم کوهدشت و ارتقای کیفیت آرد با اختلاط گندم خارجی

وی افزود: گندم تولیدی کوهدشت از کیفیت مطلوبی برخوردار است و بخش قابل توجهی از آن به دلیل کیفیت بالا مورد توجه مصرف‌کنندگان در تهران قرار می‌گیرد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان بیان کرد: همچنین با واردات بخشی از گندم خارجی و اختلاط آن با گندم داخلی، کیفیت آرد تولیدی ارتقا می‌یابد.

رویکرد «از مزرعه تا سفره در خدمت مردم»

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان در پایان با تأکید بر رویکرد خدمت‌رسانی به مردم گفت: شعار ما «از مزرعه تا سفره در خدمت مردم» است و خوشبختانه در حوزه تأمین گندم و آرد، مردم استان لرستان با هیچ‌گونه کمبودی مواجه نیستند.