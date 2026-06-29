به گزارش خبرنگار مهر، حشمت رضایی عصر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه امام جمعه این شهرستان، بر نقش اثرگذار ائمه جمعه در ایجاد همدلی، تقویت وحدت و همراهی با مسئولان برای پیگیری مطالبات مردم تأکید کرد.

فرماندار گیلانغرب با قدردانی از خدمات حجت‌الاسلام محسن دانیاری اظهار کرد: امام جمعه سابق گیلانغرب از آغاز مسئولیت خود همواره در کنار مجموعه مدیریتی شهرستان حضور داشت و با مشارکت در جلسات شورای تأمین و شورای اداری، نقش مؤثری در تقویت انسجام و آرامش شهرستان ایفا کرد.

وی با اشاره به جایگاه مردم گیلانغرب در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی افزود: این شهرستان به عنوان دومین شهر مقاوم کشور، با تقدیم شهدا، جانبازان و رزمندگان فراوان، همواره وفاداری خود را به نظام و انقلاب اسلامی نشان داده و شایسته توجه ویژه در مسیر توسعه است.

فرماندار گیلانغرب با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای فعال‌سازی مرز سومار در ایام اربعین حسینی، تصریح کرد: با پیگیری‌های استاندار کرمانشاه، نماینده مردم در مجلس، اعضای شورای تأمین و مسئولان استانی، امسال مرز سومار به عنوان دومین مرز اربعینی استان برای تردد زائران آماده خواهد شد که این اقدام می‌تواند نقش مهمی در رونق و توسعه شهرستان داشته باشد.

رضایی در پایان از امام جمعه جدید، روحانیون و همه صاحبان تریبون خواست با حفظ همدلی و تعامل، مسئولان را در تحقق مطالبات مردم و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان همراهی کنند.