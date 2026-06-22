اراذل و اوباش در کرمانشاه حاشیه امنیت ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان در جلسه جمع‌بندی نظارت تخصصی شهرستان سنقروکلیایی، با بیان اینکه مأموریت اصلی پلیس ایجاد و ارتقای امنیت در جامعه است، اظهار کرد: مقابله با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی از مهم‌ترین وظایف مجموعه انتظامی به شمار می‌رود و همه توان پلیس در این مسیر به کار گرفته شده است.

وی با اشاره به ابعاد مختلف امنیت، افزود: امنیت زمانی در جامعه نهادینه می‌شود که شهروندان علاوه بر احساس امنیت، اقدامات پلیس را نیز به‌صورت ملموس مشاهده کنند. حضور میدانی و عملکرد مؤثر مأموران در مأموریت‌های مختلف، زمینه افزایش اعتماد عمومی و احساس امنیت را فراهم می‌کند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان انتظامی، تصریح کرد: کارکنان پلیس با روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری، برای برقراری امنیت پایدار در استان تلاش می‌کنند و بهره‌مندی از دانش، تجربه و شناخت دقیق از جغرافیای جرم، موفقیت آنان را در اجرای مأموریت‌ها افزایش داده است.

سردار حاجیان با تأکید بر برخورد قاطع با مجرمان و اراذل و اوباش، گفت: امروز به همت همکاران انتظامی، مجرمان به‌ویژه اراذل و اوباش از هیچ‌گونه حاشیه امنیتی در استان برخوردار نیستند و فعالیت‌های آنان به‌صورت مستمر تحت رصد و پایش پلیس قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: هرگونه وقوع جرم یا نیاز به حضور پلیس در کوتاه‌ترین زمان ممکن توسط مأموران رسیدگی می‌شود تا حقوق شهروندان حفظ شده و امنیت و آرامش عمومی تأمین شود.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان از ازسرگیری طرح امنیت محله‌محور در سطح استان خبر داد و با قدردانی از عملکرد فرمانده و کارکنان انتظامی شهرستان سنقروکلیایی، بر تداوم اجرای برنامه‌های امنیت‌محور با هدف ارتقای امنیت و افزایش رضایتمندی شهروندان تأکید کرد.