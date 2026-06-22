به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان هفتمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و با مشارکت استانداری، اداره کل هنرهای نمایشی، انجمن هنرهای نمایشی، ستاد مرکزی اربعین و سازمان منطقه آزاد اروند منتشر شد.

این سوگواره که در دو بخش تئاتر میدانی (شامل تئاترهای خیابانی، محیطی و پرفورمنس) و بخش تعزیه و آیین‌های نمایشی برگزار می‌شود، بر ترویج تئاتر دینی و گسترش ارتباط سازنده با مخاطبان تأکید دارد.

موضوعات محوری این دوره شامل کودکان و فرهنگ عاشورا، مکتب شهید امت، تأثیر عاشورا بر فرهنگ اسلامی ایرانی، خادمان اربعین و موکب‌های حسینی، نهضت حسینی و فرهنگ ایثار و شهادت در جنگ، ترویج روحیه مقاومت و مدافعان وطن و تأثیر قیام امام حسین (ع) بر سایر ملت‌ها اعلام شده است.

براساس اعلام دبیرخانه سوگواره، در بخش تعزیه و آیین‌های نمایشی، آثاری به زبان‌های فارسی و عربی که از نسخ معتبر و اصالت در اجرا برخوردار باشند، پذیرفته می‌شوند.

شرایط شرکت در این رویداد ملی به شرح زیر است:

هر کارگردان مجاز به ارسال حداکثر دو اثر است و مدت زمان آثار خیابانی باید حداقل ۲۰ دقیقه باشد. گروه‌های منتخب بر اساس جدول زمان‌بندی در پایانه‌های مرزی چذابه و شلمچه و همچنین سطح شهر اهواز به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

دبیرخانه سوگواره به گروه‌های منتخب، کمک‌هزینه، لوح یادبود و تندیس اهدا خواهد کرد.

متقاضیان باید درخواست کتبی خود را به همراه مشخصات اعضای گروه و لینک فایل تصویری کامل اجرای اثر به شماره ۰۹۱۶۳۱۵۰۶۸۴ در پیام‌رسان ایتا ارسال کنند. همچنین امکان ارسال آثار از طریق پست به نشانی اهواز، خیابان فلسطین، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان نیز فراهم است.

آخرین مهلت ارسال آثار به پلتفرم ایتا پانزدهم تیرماه و برای آثار پستی دهم تیرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است. زمان برگزاری این سوگواره نیز ششم تا سیزدهم مرداد ۱۴۰۵ خواهد بود.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۰۶۱۳۳۳۶۴۴۱۶ تماس حاصل کنند.