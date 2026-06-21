به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری عصر یکشنبه در نشست فرمانداران و بخشداران استان با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: مسئولیت مدیران در شرایط فعلی دشوارتر از گذشته شده و با وجود فراز و فرودهای مختلف، کشور در مقطعی سرنوشت‌ساز قرار دارد. امیدواریم با بهره‌گیری از فرصت‌های پیش‌رو و با اتکا به ظرفیت‌های موجود، زمینه بهبود شرایط و حرکت به سمت توسعه بیش از پیش فراهم شود.

استاندار خراسان رضوی افزود: همه ارکان مدیریتی کشور تلاش می‌کنند از شرایط جنگی عبور کرده و تمرکز بیشتری بر رفع نیازهای اساسی مردم و مسائل توسعه‌ای داشته باشند. در عین حال فرصت‌هایی نیز ایجاد شده که می‌تواند زمینه‌ساز اتفاقات و دستاوردهای بهتر برای کشور باشد.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت شرایط در استان و شهرستان‌ها گفت: در کنار انجام وظایف اجرایی باید از شکل‌گیری تنش‌ها جلوگیری کنیم و فضا را به سمتی ببریم که امور با کمترین هزینه و بیشترین همدلی پیش برود. خوشبختانه میان ارکان مدیریتی استان هماهنگی مناسبی وجود دارد و در شهرستان‌ها نیز به همین شکل است؛ باید چالش‌های احتمالی با تدبیر و مدیریت حل شود.

مظفری خاطرنشان کرد: در این شرایط، حضور در میان مردم و استفاده از ظرفیت اجتماعی جامعه از ضرورت‌های مدیریت امروز است. هرچه ارتباط میان مجموعه اجرایی و مردم نزدیک‌تر باشد، امکان حل مسائل و عبور از مشکلات نیز بیشتر خواهد شد و فاصله گرفتن از مردم می‌تواند هزینه‌های بیشتری برای کشور و نظام به همراه داشته باشد، حضور بدون تشریفات در میان مردم و ارتباط مستقیم با جامعه می‌تواند به افزایش همگرایی و اعتماد عمومی کمک کند. باید ظرفیت تحمل و گفت‌وگو را در مدیریت تقویت کنیم و از تبدیل اختلاف‌نظرها به چالش‌های اجتماعی جلوگیری شود.

استاندار خراسان رضوی بر لزوم نگاه آینده‌نگر در مدیریت شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: فرمانداران باید با شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های اقتصادی، اجتماعی، عمرانی و سایر حوزه‌ها، برای حل مسائل برنامه‌ریزی کنند. بخشی از مشکلات با اراده و تصمیم‌گیری مدیریتی قابل حل است و بخشی دیگر نیازمند ایجاد و فعال‌سازی ظرفیت‌های جدید خواهد بود.

وی با اشاره به ظرفیتهای شهرستانهای استان، ادامه داد: شهرستان‌های استان از ظرفیت‌های ارزشمند و متنوعی برخوردارند و باید از این ظرفیت‌ها در مسیر توسعه و پیشرفت استفاده شود. ارتباط مستمر با معتمدان، نخبگان، دانشگاهیان و گروه‌های اثرگذار می‌تواند به تسهیل امور و افزایش سرمایه اجتماعی کمک کند.

مظفری در تشریح برنامه‌های مدیریتی استانداری گفت: طی بیش از یک سال گذشته، «یکشنبه‌های اقتصادی» به صورت مستمر برگزار شده و در این نشست‌ها فعالان اقتصادی، اصناف و سرمایه‌گذاران به شکل مستقیم مسائل و مطالبات خود را مطرح کرده‌اند. بخش قابل توجهی از مصوبات این جلسات اجرایی شده و سایر موارد نیز در حال پیگیری است.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: «شنبه‌های گفت‌وگو» نیز با حضور فعالان فرهنگی و اجتماعی برگزار می‌شود و فرصتی برای شنیدن دیدگاه‌های مختلف است. یکی از نیازهای مهم مدیران، شنیدن نظرات و دغدغه‌های اقشار مختلف جامعه است و باید بیش از گذشته فرهنگ شنیدن را در نظام مدیریتی تقویت کنیم.

وی از جلسات درمورد انرژی‌ها و پروژه‌های مختلف یاد کرد و افزود: سه‌شنبه‌ها به موضوع انرژی‌های نو اختصاص یافته و علاوه بر توسعه زیرساخت‌های تولید انرژی پاک، باید بر مدیریت مصرف و صرفه‌جویی نیز تمرکز ویژه‌ای داشته باشیم. همچنین چهارشنبه‌ها به پیگیری پروژه‌های عمرانی و موضوعات خاص اختصاص دارد.

مظفری با اشاره به مراسم پیش‌روی تشییع و تدفین رهبر شهید در مشهد اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی حضور گسترده مردم، همه شهرستان‌ها به‌ویژه شهرستان‌های در مسیر باید برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند. این رویداد، مسئولیت مهمی را بر عهده مجموعه مدیریتی استان قرار داده است.

استاندار خراسان رضوی با قدردانی از فرمانداران، بخشداران و مجموعه مدیریتی استان گفت: شرایط اقتصادی کشور همچنان دشوار است، اما مدیریت میدانی، تعامل مؤثر با مردم و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود می‌تواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد. همچنین تلاش خواهیم کرد با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود، شرایط بهتری برای پشتیبانی از شهرستان‌ها و همکاران در حوزه‌های مختلف از جمله اعتبارات و منابع فراهم شود.