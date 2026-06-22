تمهیدات ترافیکی مشهد در روزهای تاسوعا و عاشورا اعلام شد

سرهنگ محسن موسیآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محدودیتهای تردد از ساعت ۱۳:۳۰ روز سهشنبه دوم تیرماه ۱۴۰۵ در برخی خیابانهای منتهی به حرم مطهر رضوی اعمال میشود.
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی افزود: بر این اساس تردد وسایل نقلیه در خیابان توحید از میدان توحید تا میدان شهدا، خیابان شیرازی از میدان شهدا به سمت حرم مطهر، خیابان نواب صفوی از میدان پنجراه تا حرم مطهر، خیابان امام رضا(ع) از میدان بسیج تا میدان بیتالمقدس، خیابان طبرسی از تقاطع شهید گمنام تا حرم مطهر و خیابان شهید اندرزگو از تقاطع شهید اندرزگو تا میدان بیتالمقدس ممنوع خواهد بود.
وی ادامه داد: همچنین خودروهای متوقف در این محورها از ساعت ۲۴ روز سهشنبه دوم تیرماه تا پایان مراسم به پارکینگ منتقل خواهند شد.
موسیآبادی خاطرنشان کرد: در خیابان شیرازی نیز عملیات پاکسازی خودروهای پارکشده از میدان شهدا تا زیرگذر حرم مطهر انجام خواهد شد.
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