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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

عزاداری دلگانی ها در روز تاسوعا

عزاداری دلگانی ها در روز تاسوعا

دلگان- مردم شهر دلگان همزمان با روز تاسوعای حسینی عزاداری با شکوهی را برگزار کردند.

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کد مطلب 6869843

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