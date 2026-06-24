https://mehrnews.com/x3cqfT ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲ کد مطلب 6869843 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲ عزاداری دلگانی ها در روز تاسوعا دلگان- مردم شهر دلگان همزمان با روز تاسوعای حسینی عزاداری با شکوهی را برگزار کردند. دریافت 28 MB کد مطلب 6869843 کپی شد مطالب مرتبط علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان: قیام امام حسین(ع) مرز حق و باطل است اجتماع باشکوه عزاداران تاسوعای حسینی در امامزاده یحیی بن زید(ع) گنبد مردم حسین آباد دلگان در سوگ سیدالشهدا عزاداری کردند اجتماع عزاداری دلگانیها به شب هشتم محرم رسید تجمع عزاداری مردم جلگه چاه هاشم دلگان در شب هشتم محرم برچسبها شهرستان دلگان مراسم عزاداری محرم و صفر تاسوعای حسینی
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