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۱ تیر ۱۴۰۵، ۲:۱۲

عطر محرم حسینی در شهر مرزی سراوان

عطر محرم حسینی در شهر مرزی سراوان

سراوان- مردم شهر سراوان در عزای سیدالشهدا علیه السلام و در شب هفتم محرم عزاداری کردند.

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کد مطلب 6867324

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