https://mehrnews.com/x3cpcv ۱ تیر ۱۴۰۵، ۲:۱۲ کد مطلب 6867324 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱ تیر ۱۴۰۵، ۲:۱۲ عطر محرم حسینی در شهر مرزی سراوان سراوان- مردم شهر سراوان در عزای سیدالشهدا علیه السلام و در شب هفتم محرم عزاداری کردند. دریافت 29 MB کد مطلب 6867324 کپی شد مطالب مرتبط رهایی کودک ۷ ساله سیستانی از چنگال آدمربایان در جیرفت طوفانی با سرعت ۱۰۴ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید بسته خبری شبانه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان برچسبها سراوان تجمع مردمی مراسم عزاداری محرم و صفر ماه محرم و صفر
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