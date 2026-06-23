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۲ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۳

چین: همه طرف‌ها به تعهدات خود در توافق ایران و آمریکا پایبند باشند

چین: همه طرف‌ها به تعهدات خود در توافق ایران و آمریکا پایبند باشند

وزیر خارجه چین خواهان پایبندی تمام طرف ها به تعهدات خود در توافق میان ایران و آمریکا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، وانگ یی وزیر خارجه چین در جریان سفر به دهلی نو تاکید کرد: ما از نقش آفرینی پاکستان در اجرای مذاکرات میان ایران و آمریکا قدردانی می کنیم و بر حمایت پکن از تلاش های سیاسی کنونی برای کاهش تنش تاکید داریم.

وی اضافه کرد: از همه طرف ها می خواهیم به تعهدات به دست آمده در اسلام آباد از جمله مفاد یادداشت تفاهم ۱۴ بندی پایبند باشند.

وانگ یی وزیرخارجه چین روز گذشته نیز گفت: اجرای یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا به تحکیم آتش‌بس و گشایش چشم‌اندازهای روابط کمک خواهد کرد.

وزیر امور خارجه چین تاکید کرد: ما از حق ایران برای حفاظت از حاکمیت و امنیت خود حمایت می‌کنیم.

کد مطلب 6868516

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