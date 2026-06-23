به گزارش خبرگزاری مهر، احسان قائدی در کمیته تالیفات که با حضور مدیران فرهنگی و هنری استان در حوزه هنری برگزار شد، بر اهمیت تالیف آثار در حوزه‌های ادبیات پایداری، روایتگری و بازخوانی وقایع تاریخی نظیر «جنگ ۱۲ روزه» و «جنگ رمضان» تأکید شد.

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری گفت: از میان بیش از ۶۰ اثر مکتوب ارسالی به دبیرخانه کنگره، پس از طی مراحل ارزیابی توسط کارگروه‌های تخصصی، ۳۰ اثر توانسته‌اند با کسب امتیاز لازم از نظر کیفیت هنری و موضوعی، برای مرحله چاپ نهایی برگزیده شوند.

قائدی با تشریح تنوع موضوعی آثار، افزود: این مجموعه شامل تالیفات ارزشمندی در حوزه‌های ادبیات پایداری، روایت، شعر، داستان، رمان و خاطرات رزمندگان است. یکی از محورهای ویژه در این دوره، تمرکز ویژه بر آثار مکتوب با موضوعات جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان است که توسط نویسندگان و روایت‌گران توانمند استان تهیه شده و در جریان کنگره رونمایی خواهد شد.

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در حال حاضر آثار مکتوبی از سوی کانون پرورشی و حوزه هنری تصویب و در مرحله چاپ هستند، با انتقاد از عملکرد «جزیره‌ای» برخی سازمان‌ها، خواستار هم‌افزایی و همکاری عملیاتی بیشتر میان تمامی دستگاه‌های فرهنگی و هنری در مسیر تحقق اهداف این کنگره شد.

وی تأکید کرد: برای دستیابی به یک خروجی منسجم، تمامی دستگاه‌های حاضر در این نشست باید در فرآیند تالیف و ارائه آثار، هم‌افزایی بیشتری داشته باشند.

شایان ذکر است که دومین کنگره ۲۷۵۰ شهید چهارمحال و بختیاری در شهریور ماه سال ۱۴۰۵ در این استان برگزار خواهد شد.