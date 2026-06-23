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۲ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۷

تالیف بیش از ۳۰ اثر مکتوب در چهارمحال‌وبختیاری

تالیف بیش از ۳۰ اثر مکتوب در چهارمحال‌وبختیاری

شهرکرد- رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری در راستای برگزاری دومین کنگره ۲۷۵۰ شهید استان، کمیته تالیفات از آماده‌سازی بیش از ۳۰ عنوان کتاب با کیفیت هنری بالا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان قائدی در کمیته تالیفات که با حضور مدیران فرهنگی و هنری استان در حوزه هنری برگزار شد، بر اهمیت تالیف آثار در حوزه‌های ادبیات پایداری، روایتگری و بازخوانی وقایع تاریخی نظیر «جنگ ۱۲ روزه» و «جنگ رمضان» تأکید شد.

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری گفت: از میان بیش از ۶۰ اثر مکتوب ارسالی به دبیرخانه کنگره، پس از طی مراحل ارزیابی توسط کارگروه‌های تخصصی، ۳۰ اثر توانسته‌اند با کسب امتیاز لازم از نظر کیفیت هنری و موضوعی، برای مرحله چاپ نهایی برگزیده شوند.

قائدی با تشریح تنوع موضوعی آثار، افزود: این مجموعه شامل تالیفات ارزشمندی در حوزه‌های ادبیات پایداری، روایت، شعر، داستان، رمان و خاطرات رزمندگان است. یکی از محورهای ویژه در این دوره، تمرکز ویژه بر آثار مکتوب با موضوعات جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان است که توسط نویسندگان و روایت‌گران توانمند استان تهیه شده و در جریان کنگره رونمایی خواهد شد.

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در حال حاضر آثار مکتوبی از سوی کانون پرورشی و حوزه هنری تصویب و در مرحله چاپ هستند، با انتقاد از عملکرد «جزیره‌ای» برخی سازمان‌ها، خواستار هم‌افزایی و همکاری عملیاتی بیشتر میان تمامی دستگاه‌های فرهنگی و هنری در مسیر تحقق اهداف این کنگره شد.

وی تأکید کرد: برای دستیابی به یک خروجی منسجم، تمامی دستگاه‌های حاضر در این نشست باید در فرآیند تالیف و ارائه آثار، هم‌افزایی بیشتری داشته باشند.

شایان ذکر است که دومین کنگره ۲۷۵۰ شهید چهارمحال و بختیاری در شهریور ماه سال ۱۴۰۵ در این استان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6868483

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