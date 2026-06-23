ولدان: فهم اصول حاکم بر منظومه فکری امام جامعه یک ضرورت است

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اگر بناست با افق فکری امام جامعه همسو شویم، راه آن حفظ عبارات یا تکرار کلیدواژه‌ها نیست، بلکه باید اصول حاکم بر این منظومه فکری را کشف کرد.

وی افزود: هر مطالبه‌ای بر یک مبنا استوار است، هر تأکیدی ریشه در یک اصل دارد و هر هشدار از یک نگرانی بنیادین ناشی می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به فراخوان «حَیَّ عَلَی الْأُصُول» خاطرنشان کرد: این دعوتی است به بازگشت به همین نقطه، یعنی عبور از ظاهر پیام‌ها و رسیدن به مبانی.

حجت‌الاسلام ولدان تصریح کرد: باید از خود پرسید که این سخن بر کدام اصل استوار است، این مطالبه از چه نگرشی برخاسته است و این جهت‌گیری قرار است ما را به کدام مقصد برساند.

وی اظهار کرد: شناخت اصول، فهم فروع را آسان می‌کند، کسی که اصول را دریابد، در مسائل جدید نیز سرگردان نمی‌شود و می‌تواند مسیر را تشخیص دهد، اما کسی که تنها به مصادیق چشم دوخته است، با تغییر شرایط، دچار ابهام خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر ضرورت امروز جامعه گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر، نیازمند نهضت استخراج اصول از منظومه فکری امام جامعه هستیم.

حجت‌الاسلام ولدان تصریح کرد: این نهضت، غایتی جز صرفاً فهم سخن ندارد، بلکه هدف اصلی آن تبدیل مبانی به برنامه، جهت و عمل است. در این صورت، همراهی با امام جامعه از سطح تبعیت شکلی فراتر رفته و به هم‌افقی فکری و تمدنی ارتقا می‌یابد.