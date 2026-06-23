ولدان: لامرد دارالمقاومت و مشهد الشهدای فارس است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان عصر سه شنبه در مراسم معارفه مسئول جدید اداره تبلیغات اسلامی لامرد ، ماه محرم را ماه حزن و اندوه اهلبیت(ع)، ماه شهید جاوید امام حسین(ع) و ماه زندگی، آزادگی و عزت دانست و اظهار کرد: امیدواریم همه ما بتوانیم در این ماه، اقامه عزای سید و سالار شهیدان را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا افزود: امنیت، عزت و اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران مرهون خون پاک شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای جنگ رمضان و همه شهدایی است که در راه دفاع از اسلام و میهن جان خود را فدا کردند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به مأموریتهای سازمان تبلیغات اسلامی گفت: این سازمان با هدف گسترش فرهنگ اسلام ناب محمدی(ص) و تقویت جریانهای فرهنگی مردمی شکل گرفته و امروز نیز با تأکید بر منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، جهاد تبیین را به عنوان یکی از مهمترین مأموریتهای خود دنبال میکند.
حجت الاسلام ولدان در ادامه با اشاره به جایگاه شهرستان لامرد در فرهنگ ایثار و مقاومت، این شهرستان را دیار ایستادگی، مشهدالشهدا و نماد تلفیق دین، هنر و حماسه دانست و تصریح کرد: امروز لامرد به عنوان یک شهر جهانی و دارالمقاومت شناخته میشود و باید از ظرفیتهای معنوی، فرهنگی و حماسی این دیار برای تعالی جامعه بهره گرفت.
وی با بیان اینکه ۲۳ شهید گرانقدر جنگ رمضان از شهرستان لامرد، ستارگانی درخشان در آسمان مقاومت هستند، افزود: این شهدا سرمایههای هویتی، معنوی و تاریخی مردم این منطقهاند و باید از انوار وجودی آنان برای تقویت روحیه ایثار، مقاومت و میهندوستی در جامعه استفاده کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنایات دشمنان علیه کودکان و مردم بیگناه، بر ضرورت بازخوانی مفهوم خونخواهی در شرایط امروز تأکید کرد و گفت: سالهاست ندای «یا لثارات الحسین» سر دادهایم و امروز که خون شهدای لامرد و شهدای مقاومت در امتداد خون شهدای کربلاست، باید در نوع مطالبهگری و خونخواهی، هوشمندانه و آگاهانه عمل کنیم.
حجت الاسلام ولدان با تأکید بر اینکه جنگ امروز، جنگی ترکیبی و چندلایه است، افزود: تنها راه نجات در این میدان، حرکت بر مدار مکتب زینبی است؛ چراکه کربلا با خون آغاز شد، اما با روایت حضرت زینب(س) جاودانه ماند.
وی با اشاره به نقش حضرت زینب(س) در ماندگاری پیام عاشورا اظهار کرد: اگر جهاد تبیین زینبی نبود، شعائر حسینی به دست ما نمیرسید. حضرت زینب(س) به ما آموخت که چگونه در دل تهدیدها، فرصتهای راهبردی خلق کنیم و با تابآوری مؤمنانه در برابر توطئههای دشمن بایستیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس همچنین شعار محوری ایام محرم و صفر را «در خیمه حسینیم؛ خونخواه و جانفداییم» اعلام کرد و گفت: دشمن تمام توان خود را برای ایجاد شکاف و انشقاق میان مردم و مسئولان به کار گرفته است، اما ما همچون حضرت زینب(س)، همه اقشار جامعه را ذیل پرچم امام حسین(ع) به وحدت، همدلی و مقاومت دعوت میکنیم.
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