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۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۶

ملت ایران با فرهنگ شهادت، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده است

ملت ایران با فرهنگ شهادت، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده است

شیراز- مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس، گفت: ملت ایران با تکیه بر باور شهادت و ولایت‌مداری، تهدیدهای دشمنان را به فرصتی برای انسجام، بیداری و اقتدار تبدیل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان شامگاه دوشنبه در جمع عزاداران حسینی شیراز با تأکید بر اینکه حوادث اخیر موجب شکل‌گیری فصل جدیدی از بیداری و همبستگی ملی شده است، گفت: ملت ایران امروز دیگر همان مردم پیش از جنگ نیستند، بلکه به «امت مبعوث»ی تبدیل شده‌اند که سه ویژگی هجرت، جهاد و ولایت را در خود جمع کرده است.

وی ادامه داد: زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا کمتر از شهادت نیست و جامعه اسلامی باید همواره پرچم فرهنگ ایثار و مقاومت را برافراشته نگه دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به همزمانی محرم امسال با فضای ناشی از رخدادهای اخیر افزود: محرم امسال رنگ و بوی متفاوتی دارد و عزاداری‌های حسینی از ماه‌ها پیش در دل مردم آغاز شده است. شهیدانی که در این مسیر به لقاءالله پیوستند، عمر خود را در خدمت به مکتب اهل‌بیت(ع) و ترویج فرهنگ عاشورا سپری کردند.

حجت‌الاسلام ولدان با بیان اینکه ملت ایران وارثان مکتب شهادت هستند، ادامه داد: جامعه امروز ایران در مسیر یک بعثت اجتماعی قرار گرفته است؛ بعثتی که به معنای بیداری، مسئولیت‌پذیری و آمادگی برای ایفای نقش در تحقق آرمان‌های الهی است.

وی با تشریح ویژگی‌های «امت مبعوث» گفت: نخستین ویژگی این امت هجرت از وابستگی‌ها و رهایی از سلطه طاغوت است، دومین ویژگی جهاد در عرصه‌های مختلف از خودسازی تا مقابله با دشمنان و سومین ویژگی نیز ولایت‌مداری و تبعیت آگاهانه از رهبری دینی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس‌ با اشاره به شرایط منطقه و دشمنی‌های جبهه استکبار تصریح کرد: ملت ایران با اتکا به ایمان، فرهنگ مقاومت و روحیه ایثار توانسته است در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کند و این ایستادگی امروز به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های هویت ملی تبدیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: مردم ایران در مسیر دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های خود ثابت کرده‌اند که از تهدیدها هراسی ندارند و فرهنگ شهادت همچنان الهام‌بخش حرکت جامعه اسلامی است.

حجت‌الاسلام ولدان در پایان با اشاره به شعار محوری برنامه‌های امسال اظهار داشت: «در خیمه حسینیم، خون‌خواه و جان‌فداییم» نماد وحدت و همبستگی ملت ایران حول محور ولایت و آرمان‌های عاشورایی است و این مسیر تا تحقق اهداف متعالی انقلاب اسلامی ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6868310

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