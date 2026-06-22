به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین محمد باقر ولدان صبح دوشنبه در سفر به شهرستان ممسنی از خانههای عالم مناطق خومهزار، برمسیاه و بابامنیر بازدید کرد.
وی در حاشیه این بازدیدها، ضمن بررسی وضعیت زیرساختی این خانههای عالم، بر ضرورت رفع موانع و تقویت زیرساختهای عمرانی و فرهنگی در مناطق مذکور تأکید کرد.
در ادامه این سفر، مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با روحانیون مستقر، طلاب اعزامی دهه محرم و جمعی از فعالان فرهنگی و تبلیغی این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.
در این جلسه، پیرامون راهکارهای ارتقای فعالیتهای فرهنگی، استفاده از ظرفیتهای مردمی در تبلیغ و مسائل پیشروی مبلغان ، تکمیل و بازسازی خانههای عالم در مناطق هدف بحث و تبادل نظر شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان، ضمن قدردانی از تلاشهای مبلغان در مناطق مختلف، حمایت از استقرار روحانیون و بهبود زیرساختهای فرهنگی را از اولویتهای این اداره کل دانست.
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