پیروی از راه حضرت زینب(س) رمز ایستادگی ملت ایران است

حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن ایام محرم و شرایط ویژه کشور، اظهار کرد: امسال محرم برای ملت ایران رنگ و بوی متفاوتی دارد و مردم با الهام از فرهنگ عاشورا و مکتب اهلبیت(ع)، بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای اسلامی و انقلابی به نمایش گذاشتهاند.
وی با بیان اینکه شعار «در خیمه حسینیم، خونخواه و جان فداییم» ترجمان روحیه امروز ملت ایران است، افزود: حضور گسترده مردم در صحنههای مختلف نشان میدهد که فرهنگ عاشورا همچنان زنده و الهامبخش ملت ایران و دیگر ملتهای آزاده جهان است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به درسهای مکتب زینبی تصریح کرد: حضرت زینب(س) پس از واقعه عاشورا با صبر، استقامت و روشنگری اجازه ندادند حقیقت کربلا در میان تبلیغات و تحریفهای دشمنان گم شود. امروز نیز جامعه اسلامی بیش از هر زمان دیگری به این دو عنصر مهم یعنی استقامت و جهاد تبیین نیاز دارد.
وی ادامه داد: اگر خطبههای روشنگرانه حضرت زینب(س) در کوفه و شام نبود، بخش مهمی از پیام عاشورا به نسلهای بعد منتقل نمیشد. از همین رو روشنگری در کنار مقاومت، یکی از ارکان اصلی پیروزی در برابر جنگ روایتها و هجمههای رسانهای دشمنان است.
حجتالاسلام ولدان تابآوری در اوج مصیبت را از دیگر آموزههای مکتب زینبی برشمرد و گفت: نگاه الهی حضرت زینب(س) به حوادث و تعبیر تاریخی «ما رأیت إلا جمیلاً» نشان میدهد که مؤمنان در سختترین شرایط نیز میتوانند با توکل به خداوند مسیر حق را ادامه دهند.
وی تأکید کرد: ملت ایران نیز امروز در برابر فشارهای اقتصادی، امنیتی و سیاسی نیازمند همین روحیه است و تجربههای گذشته نشان داده هر زمان مردم با ایمان، وحدت و صبر در میدان حضور داشتهاند، دشمنان در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندهاند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه ایستادگی ملت ایران موجب خنثی شدن بسیاری از توطئهها شده است، افزود: اقتدار جمهوری اسلامی ایران حاصل مقاومت، خودباوری و اتکای مردم به ارزشهای دینی و انقلابی است و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: یا حسین(ع) گفتن آسان است اما با حسین(ع) ماندن اهمیت دارد. ملت ایران بارها نشان دادهاند که در مسیر عزت، استقلال و دفاع از ارزشهای خود استوار هستند و فرهنگ عاشورا همچنان مهمترین پشتوانه این ایستادگی خواهد بود.
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