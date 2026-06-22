نورالشهدای شیراز میزبان آیین تجدید میثاق کارکنان تبلیغات اسلامی فارس

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی و روز «تبلیغ و اطلاعرسانی دینی»، آیین پیادهروی و تجدید میثاق کارکنان ادارهکل تبلیغات اسلامی فارس با آرمانهای شهدا در شیراز برگزار شد.
این مراسم معنوی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس، معاون فرهنگی و جمعی از کارکنان این ادارهکل صبح امروز در فضایی معنوی و با مقصد تپه نورالشهدای شیراز برگزار شد.
شرکتکنندگان در این برنامه با حضور در جوار قبور مطهر شهدای گمنام، ضمن قرائت زیارت عاشورا و اهدای ثواب آن به ارواح طیبه شهدا، یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گرامی داشتند.
حاضران همچنین با آرمانهای بلند بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری حضرت آیتالله العظمی خامنهای (مدظلهالعالی) و شهدای والامقام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تجدید میثاق کردند.
این مراسم با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت روحیه معنوی و پاسداشت رسالت تبلیغ دینی در میان کارکنان ادارهکل تبلیغات اسلامی فارس برگزار شد.
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