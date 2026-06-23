محمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ساماندهی گلزارهای شهدای استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته و ساماندهی همه گلزارها در دستور کار است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران بوشهر اضافه کرد: استان بوشهر دارای ۲۳۵ گلزار مطهر شهدا است و طی سال جاری با تخصیص ۱۳.۸ میلیارد تومان اعتبار، ساماندهی سه گلزار باقی‌مانده آغاز شده است.

وی از استخدام ویژه فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد خبر داد و اضافه کرد: به‌زودی آگهی استخدامی با هدف حل کامل مشکل بیکاری این عزیزان برگزار می‌شود و از تمامی واجدین شرایط دعوت می‌کنیم در این آزمون شرکت کنند.

حیدری از تشکیل ۱۰ کمیته تخصصی برای بزرگداشت شهدای استان خبر داد و بیان کرد: استان بوشهر در جنگ تحمیلی سوم در راه اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ۵۸ شهید را تقدیم کرد.