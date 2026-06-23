به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر رسولی در همایش نقش خانواده در درمان اعتیاد در بهزیستی اردبیل، اظهار کرد: در کنار نقش‌آفرینی خانواده برای کنترل و درمان اعتیاد، باید عملکرد رفتاری و روانی فرد معتاد نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در نهاد خانواده باید اصل عاطفه ملاک همراهی بیشتر قرار گرفته تا جلوی طرد شدن فرد در مسیر و چرخه اعتیاد گرفته شود.

رسولی گفت: همه این عوامل و مؤلفه‌ها در ترک اعتیاد مؤثر است و انتظار می‌رود خانواده‌ها از فروپاشی و طلاق اعضای خانواده و زوجین جلوگیری کنند، چرا که این امر می‌تواند به فروپاشی خانواده با گسترش آسیب‌هایی نظیر اعتیاد کمک کند.

معاون دادستان اردبیل دیده نشدن و تحویل نگرفتن را از دیگر عناصر برجسته‌سازی فرد در گرفتاری اعتیاد عنوان کرد و بیان کرد: باید تمامی افراد و اعضای خانواده در محیط اجتماعی مورد تکریم و احترام قرار بگیرند تا به نوعی همین ارتباط و تعامل بتواند اسباب جلوگیری از ورود به چرخه مصرف مواد مخدر و گرفتاری در دام اعتیاد را فراهم کند.

وی افزود: در قانون مبارزه با مواد مخدر، در کنار نگاه درمان‌محور، نگاه مهربانانه خانواده و نه صرفاً نگرش مجازات، مورد توجه قرار گرفته است هرچند که درمان روح و روان در این حوزه زمان‌بر بوده و مستلزم نتایج دیرهنگام است.

رسولی خاطرنشان کرد: باید خانواده‌ها با امیدواری در مسیر برگشت، فرد گرفتار در این حوزه را مورد حمایت قرار دهند تا این فرد در مسیر درمان قرار گرفته و آسیب‌های احتمالی نیز برطرف شود.

وی ادامه داد: ما از برگزاری نشست‌های تخصصی خانواده‌محور برای افراد گرفتار در دام اعتیاد حمایت می‌کنیم و بر این باوریم با تکیه بر خانواده و نظام اجتماعی می‌توان بخش عظیمی از این آسیب‌ها را دفع کرد.

رسولی تصریح کرد: مشکل ما در خانواده‌ها، دیدگاه‌های غلط و تفکرات مسموم است که گاه به خود فرد نیز آسیب می‌زند؛ در حالی که باید قبول کنیم فرد معتاد بیمار تلقی می‌شود و باید در درمان آن از راهکارها و برنامه‌های درست استفاده کرد.

در این نشست یکی از کارشناسان زبده ترک اعتیاد استان نیز به موضوعات و مسائل مختلف و چالش‌های نوپدید در این حوزه با پاسخ‌دهی نوآورانه اشاره کرد و بیان کرد: عوامل داخلی و بیرونی در گرفتاری فرد به اعتیاد نقش‌آفرین هستند که شکست‌ها، کمبودها و فرهنگ حاکم بر جامعه در این زمینه می‌تواند اصل و اساس قرار گیرد.

کبیری عنوان کرد: معتاد نه مجرم است و نه بیمار خاص، بلکه فردی است که نیاز به درمان دارد و باید با شناخت دقیق از روحیات و رفتار او، در مسیر درمان درست حرکت کرد.