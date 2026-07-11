به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار محمدی با اشاره به غربالگری بینایی ۱۱۲۵ کودک ۳ تا ۶ ساله در شهرستان پارسآباد اظهار کرد: اجرای برنامههای پیشگیرانه سازمان بهزیستی و با هدف تشخیص زودهنگام اختلالات بینایی، طرح غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ ساله در شهرستان پارسآباد در حال اجراست.
وی افزود: تا به این لحظه تعداد ۱۱۲۵ نفر از کودکان ۳ تا ۶ ساله شهرستان تحت غربالگری بینایی قرار گرفتهاند. این طرح با هدف شناسایی بهموقع اختلالات بینایی، پیشگیری از تنبلی چشم و ارجاع موارد مشکوک به مراکز تخصصی برای انجام معاینات تکمیلی اجرا میشود.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان پارسآباد گفت: تشخیص زودهنگام مشکلات بینایی در دوران کودکی، نقش مهمی در پیشگیری از عوارض بینایی و ارتقای سلامت کودکان دارد. از اینرو، از خانوادههای دارای کودکان ۳ تا ۶ ساله دعوت میشود با مراجعه به پایگاههای غربالگری، از این خدمت پیشگیرانه بهرهمند شوند.
محمدی ادامه داد: که اجرای این طرح همچنان ادامه دارد و آمار افراد تحت پوشش تا پایان برنامه افزایش خواهد یافت.
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