به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که رشته‌های مختلف ورزشی کشور از ماه‌ها قبل برنامه‌های آماده‌سازی خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا آغاز کرده‌اند کبدی نیز به عنوان یکی از رشته‌های مدال‌آور کاروان ایران وارد فاز جدید اردوهای آماده‌سازی شده است. رشته‌ای که در ادوار گذشته بازی‌های آسیایی همواره یکی از امیدهای کسب مدال برای ورزش ایران بوده و مسئولان کاروان نیز بار دیگر روی موفقیت آن حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند.

اردوهای تیم‌های ملی کبدی در هر دو بخش مردان و بانوان آغاز شده اما شرایط دو تیم تفاوت‌های قابل توجهی با یکدیگر دارد. در بخش مردان پس از سال‌ها حضور غلامرضا مازندرانی روی نیمکت تیم ملی این بار هدایت ملی‌پوشان به نواب تازه‌قلعه سپرده شده است. مازندرانی که در بازی‌های آسیایی جاکارتا ۲۰۱۸ تیم ملی مردان را به عنوان قهرمانی رساند و در هانگژو نیز سرمربی تیم بود جای خود را به مربی جدید داده تا کبدی مردان با کادرفنی تازه مسیر آماده‌سازی برای ناگویا را دنبال کند.

تغییر روی نیمکت تیم ملی مردان در شرایطی رخ داده که عملکرد تیم در بازی‌های آسیایی هانگژو با انتقادهای زیادی همراه بود. تیمی که نتوانست از عنوان قهرمانی خود دفاع کند و گفته می‌شد اختلافات میان کادرفنی و برخی بازیکنان در روند آماده‌سازی و عملکرد تیم بی‌تأثیر نبوده است. از همین رو تغییر کادرفنی از مدت‌ها قبل قابل پیش‌بینی به نظر می‌رسید.

با این حال شرایط در بخش بانوان متفاوت و البته نگران‌کننده‌تر است. در حالی که کمتر از سه ماه تا آغاز بازی‌های آسیایی ناگویا باقی مانده تیم ملی بانوان همچنان بدون سرمربی به تمرینات خود ادامه می‌دهد. این در حالی است که در دوره‌های گذشته هدایت تیم ملی بانوان اغلب بر عهده مربیان هندی بود و تکلیف کادر فنی این تیم در فاصله زمانی بسیار بیشتری تا مسابقات مشخص می‌شد.

نکته قابل توجه اینکه یک مربی قدیمی کبدی ایران این روزها در قامت مشاور فنی کنار تیم ملی بانوان حضور دارد. پیش از این عباس اورسجی رئیس فدراسیون کبدی در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر اعلام کرده بود قرار است پس از پایان پنجمین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی بانوان نشست هیئت رئیسه فدراسیون برگزار و سرمربی این تیم انتخاب شود. با این حال نه تنها این اتفاق رخ نداده بلکه مرحله جدید اردوی تیم ملی بانوان نیز از ۳۰ خرداد آغاز شده و تا ۱۲ تیر ادامه خواهد داشت و هنوز تکلیف سرمربی این تیم مشخص نشده است.

ادامه این وضعیت در شرایطی که رقبای آسیایی ایران با برنامه‌ریزی دقیق در حال آماده‌سازی برای ناگویا هستند می‌تواند روند آماده‌سازی بانوان کبدی ایران را تحت تأثیر قرار دهد. موضوعی که انتظار می‌رود فدراسیون کبدی هرچه سریع‌تر درباره آن تعیین تکلیف کند تا یکی از رشته‌های مدال‌آور کاروان ایران بدون حاشیه و با برنامه‌ای مشخص مسیر خود را تا بازی‌های آسیایی ناگویا دنبال کند.