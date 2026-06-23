قصه عشقی که به جنون رسید؛ به هم ریختن اوضاع با یک مقاله جنجالی!

به گزارش خبرنگار مهر، فئودور داستایوفسکی از مطرحترین نویسندگان تاریخ ادبیات جهان است که آثار وی به زبانهای مختلف ترجمه و از روی برخی از آنها تولیدات هنری دیگری نظیر فیلم، تئاتر و سریال تلویزیونی شکل گرفته است. «ابله» از جمله آثار این نویسنده شهیر روسی است که در سال ۱۸۶۹ منتشر شده است.
در ایران نیز علاوه بر تولید آثار سینمایی و تئاتری بر اساس برخی از کتابهای داستایوفسکی، ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر ایران که در عرصه نویسندگی و کارگردانی نمایشهای رادیویی هم فعالیت مستمر و حرفهای دارد، به سراغ «ابله» رفته و این اثر ادبی را در قالب نمایشی رادیویی در ۱۴ قسمت کارگردانی کرده است.
تنظیم «ابله» برای رادیو توسط سیمین بنایی انجام شده و ایوب آقاخانی علاوه بر کارگردانی، به عنوان گوینده این نمایش رادیویی هم حضور دارد.
محمدرضا قبادیفر افکتور، محمدرضا محتشمی صدابردار و علی بهرامی تهیهکننده «ابله» هستند.
در هفتمین قسمت از نمایش رادیویی «ابله» به ترتیب ایفای نقش نوشین حسنزاده، مونا صفی، احمد لشینی، فریبا طاهری، امیر منوچهری، شهریار حمزیان، سیما خوشچشم، محمدرضا قلمبر، امیر زندهدلان، ماکان رضاییپور، محمد مجدزاده و مهدی نمینیمقدم هستند.
پرنس میشکین پس از دیدار با روگوژین دچار حمله صرع میشود و کولیا او را پیدا و از او مراقب میکند. مادام الیزابت آپانچین به دیدار پرنس میشکین برای عیادت او میرود و با او گفتگو میکند. کولیا، آگلائه، لبدف و دخترش ورا و ژنرال ایولگین نیز در این دیدار حضور دارند.
روگوژین در عشق ناستازیا رو به جنون گذاشته است و در این اندیشه است تا کاری کند پرنس میشکین «ضعیف» و «ابله» شود تا مانعی برای وصال او و ناستازیا نباشد.
مدعیانی پیدا میشوند که ادعا میکنند فرزند بازرگان هستند و خود را مالک ثروت پرنس میشکین میدانند. آنها مقالهای درباره میشکین منتشر میکنند که در آن به او توهین کرده و میشکین را ابله خواندهاند. پرنس آن مقاله را سراسر افترا میداند و از بابت انتشارش خشمگین میشود. مدعیان اما در اثبات اینکه فرزند راستین بازرگان هستند، ناکام میمانند.
آیا ممکن است که بازرگان بهراستی فرزندی داشته باشد؟ روگوژین دست به چه اقدامی خواهد زد؟ اینجا واقعا چه کسی «ابله» است؟
باهم هفتمین قسمت از نمایش شنیدنی «ابله» را با مدت زمان ۲۸ دقیقه و ۴۳ ثانیه میشنویم.
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