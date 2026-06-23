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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

پیشروی چراغ خاموش اشغالگران صهیونیست در نوار غزه

پیشروی چراغ خاموش اشغالگران صهیونیست در نوار غزه

گزارش های رسانه ای حاکی از گسترش دامنه اشغالگری رژیم صهیونیستی در نوار غزه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، در حالی که تمام توجهات به سمت ایران و لبنان جلب شده است ارتش رژیم صهیونیستی در حال پیشروی چراغ خاموش در نوار غزه و اشغال 70 درصد از مساحت این منطقه است.

ارتش رژیم صهیونیستی که هیچ گاه به هیچ توافق آتش بسی پایبند نبوده به بهانه عدم تعهد حماس به مفاد توافق آتش بس در حال گسترش دامنه اشغالگری خود در نوار غزه، ایجاد مسیرها و مواضع جدید است.

برآوردهای محافل نظامی رژیم صهیونیستی حاکی از آن است که طی ماه های آتی این مساحت اشغال شده گسترش پیدا خواهد کرد.

به موازات این تحرکات، رژیم صهیونیستی همچنان عملیات ترور علیه نیروهای حماس و مقاومت فلسطین را پیش می برد.

کد مطلب 6868759

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