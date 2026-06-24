بررسی واژه های جایگزین هوش مصنوعی در فرهنگستان؛ «هوشواره» مصوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً که واژه هوش مصنوعی بیشتر به کار می‌رود، در فضای مجازی بعضی کاربرها از واژه «هوشواره» استفاده می‌کنند. برای اینکه بدانیم آیا این واژه مصوب فرهنگستان است؟ و اگر نه، پیشنهاد فرهنگستان برای واژه‌های این حوزه چیست؟ با نسرین پرویزی معاون گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی گفتگو کردیم.

پرویزی گفت: «هوشواره» مصوب فرهنگستان نیست. این واژه هنوز در شورای واژه‌گزینی مطرح نشده است و در اواخر تیرماه به احتمال زیاد مطرح خواهد شد.

وی افزود: کارگروه واژه‌گزینی تخصصی هوش مصنوعی درباره این واژه، جلسات متعددی داشته و تمامی پیشنهادهای رسیده را هم بررسی کرده و پرونده واژه را در شورای واژه‌گزینی مطرح خواهد کرد. درحال‌حاضر دو واژه «هوشواره» و «هومص» به کار می‌رود، ولی فرهنگستان اظهارنظری در مورد آنها نکرده است تا در شورا تصمیم‌گیری شود.