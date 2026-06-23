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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

دستور جدید ترامپ برای ساخت رایانه های کوانتومی تا سال ۲۰۲۸

دستور جدید ترامپ برای ساخت رایانه های کوانتومی تا سال ۲۰۲۸

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور داد ساخت یک رایانه کوانتومی قدرتمند برای تحقیقات علمی و تسریع تلاش ها جهت محافظت از سیستم های دولتی در مقابل تهدیدات سایبری مرتبط تسریع شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این دستور، تلاش‌های ایالات متحده را در رقابت با چین برای دستیابی به فناوری‌ای که می‌تواند علم و امنیت سایبری را متحول کند، تقویت می‌کند. مایکل کراتسیوس، مدیر دفتر سیاست علم و فناوری کاخ سفید در یک تماس تلفنی با اشاره به این اقدامات و کامپیوتر کوانتومی، گفت: «ما معتقدیم که این امر می‌تواند تا سال ۲۰۲۸ اتفاق بیفتد.»

در همین راستا ترامپ دو دستور اجرایی امضا کرد که یکی از آنها مربوط به حفاظت از رایانه های دولتی در مقابل حملات سایبری مبتنی بر رایانه کوانتومی بود و در همین راستا مهاجرت سیستم های رایانشی کلیدی دولتی به رمزنگاری پساکوانتومی را تا سال ۲۰۳۰ یا ۲۰۳۱ هدفگذاری کرد.

رایانه های کوانتومی از قوانین فیزک کوانتوم برای پردازش اطلاعات به شیوه هایی استفاده می کنند که برخی مشکلات پیچیده را بسیار سریع تر از ابر رایانه های امروزی حل می کنند. این رایانه ها قادرند رمزگذاری که از رایانه ها در برابر هک شدن محافظت می‌کند را باز کنند و ترس از حملات سایبری تهاجمی را افزایش دهند.

دستور مذکور نشان دهنده اهمیت تامین رهبری آمریکا در حوزه رقابت کوانتومی با چین است. این رقابت ممکن است به پیشرفت هایی در هوش مصنوعی، علم مواد و شیمی منجر شود و همزمان محافظت در برابر تهدیدات امنیت سایبری ناشی از این فناوری منجر شود.

در این دستور همچنین از پنتاگون خواسته شده حسگرهای کوانتومی را تا ۲۰۲۸ میلادی به کار گیرد. این حسگرها به ناوبری هواپیما در مناطق جنگی که سیستم های مکان یابی مختل شده اند کمک می کنند و همچنین هنگامیکه در ماهواره ها به کار روند برای ردیابی فعالیت های زیر زمینی مانند ساخت تونل یا انبار موشک ها در فضا کارآمد هستند.

کد مطلب 6868812

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    نظرات

    • محمد رضا حشمت خواه IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
      0 0
      پاسخ
      کوانتوم شاخه ای از فیزیک است که امروزه در شیمی ، مهندسی متالورژی، مهندسی کامپیوتر و ... کاربرد دارد !

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