ابررایانه چینی از رقبای آمریکایی جلو زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، رایانه«لاین شاین»( LineShine ) در مرکز ملی ابررایانه‌ها در شنژن، مکان رایانه آمریکایی«ال کاپیتان»( El Capitan) را در فهرست Top500 گرفت.

این نخستین باری است که «لاین شاین» در این فهرست قرار می‌گیرد. همچنین این نخستین بار از سال ۲۰۱۷ تاکنون است که یک رایانه چینی در صدر این رتبه‌بندی قرار می‌گیرد.

به گفته محققانی که ورای تهیه فهرست Top500 هستند رایانه«لاین شاین »به ۲.۱۹۸ اگزافلاپ دست یافته است. این بدان معناست که ابزار مذکور می‌تواند بیش از دو کوینتیلیون محاسبه در ثانیه انجام دهد.

این درحالی است که رایانه «ال کاپیتان» مستقر در آزمایشگاه ملی لارنس لیورمور در کالیفرنیا، فقط می‌تواند به ۱.۸۰۹ اگزافلاپ دست یابد که این خروجی‌ ۲۰ درصد پایین‌تر از «لاین شاین» است.

ابررایانه‌ها که بیش از هزار برابر سریع‌تر از رایانه‌های معمولی هستند، از سیستم‌های رایانه‌ای مختلفی تشکیل شده‌اند که با هم کار می‌کنند و بنابراین برای تحقیقات حیاتی هستند.

ستاره‌شناسان می‌توانند از ابررایانه‌ها برای شبیه‌سازی کهکشان‌ها استفاده کنند، دانشمندان می‌توانند از آنها برای نقشه‌برداری از شیوع سرطان استفاده کنند و ارتش‌ها می‌توانند از آنها برای شبیه‌سازی انفجارهای هسته‌ای و آزمایش مجازی سیستم‌های تسلیحاتی جدید استفاده کنند.

اما «لاین شاین» با بسیاری از رایانه‌های دیگر متفاوت است زیرا به جای واحدهای پردازش گرافیکی (GPU)، روی تراشه‌های رایانه‌ای یا واحدهای پردازش مرکزی (CPU) اجرا می‌شود.

رایانه چینی مذکور هیچ تراشه هوش مصنوعی پیشرفته‌ای ندارد، احتمالاً به این دلیل که مواد مورد نیاز برای تولید تراشه‌ها هنوز توسط کنترل‌های صادراتی ایالات متحده مسدود شده‌اند.

در رده های سوم وچهارم فهرست رایانه های «فرانتیر» و«آئورا» قرار دارند که در آمریکا ساخته شده اند.