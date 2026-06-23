به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی یک بیل مکانیکی را مورد حمله قرار دادند که در حال آواربرداری از خانه‌ای بود که قبلاً در شهرک نبطیه الفوقا هدف قرار گرفته بود.

شبکه الجزیره نیز گزارش داد که نظامیان رژیم صهیونیستی به سمت شهروندان لبنانی در محله الدیر در شهرک نبطیه الفوقا در جنوب لبنان تیراندازی کردند.

دفاع مدنی جنوب لبنان اعلام کرد که در تیراندازی نیروهای صهیونیستی به شهروندان در نبطیه الفوقا یک نفر شهید و دو نفر زخمی شدند.

از سوی دیگر روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت گزارش داد که ارتش این رژیم شروع به ترسیم ویژگی‌های مرحله بعد در لبنان کرده است که بر اساس آن نیروها ملزم به عقب‌نشینی و استقرار در خطوط دفاعی عقب‌تر خواهند بود.

خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی به سوی تعدادی از اهالی جنوب لبنان در اطراف منطقه حداثا تیراندازی کردند. این افراد تلاش داشتند با همراهی ارتش لبنان، در یک مراسم تشییع جنازه شرکت کنند.

همچنین سه تانک مرکاوا و یک بلدوزر دی ۹ در نزدیکی قبرستان منطقه حداثا دیده می شود.

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز در توجیه حملات ارتش این رژیم به شهروندان لبنانی مدعی شده است که حمله‌ای را در منطقه کفر تبنیت واقع در جنوب لبنان برای از بین بردن تهدیدات فرارو انجام داده است.



خبرگزاری لبنان نیز اعلام کرد که یک پهپاد رژیم صهیونیستی در اطراف شهرک عیتا الجبل از بمب صوتی استفاده کرده است.

یک پهپاد دیگر صهیونیستی نیز در شهرک شرقی منطقه برعشیت در جنوب لبنان اقدام به پرتاب بمب صوتی کرده است.