عباس ناصری کاریکاتوریستِ روایتگر جنگ تجلیل شد؛ ۱۰۰ قاب از جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین بزرگداشت عباس ناصری هنرمند کاریکاتوریست و از چهره‌های متعهد عرصه هنر انقلاب، شامگاه دوشنبه اول تیر ۱۴۰۵ به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی و با حضور جمعی از شهروندان تهرانی و مسئولان فرهنگی در میان تجمع مردمی میدان ولیعصر (عج) برگزار شد.

در این مراسم، از یکصد اثر کاریکاتور خلق‌شده توسط ناصری در شب‌های تجمع مردمی قدردانی شد. این مجموعه که حاصل یکصد شب فعالیت هنری این هنرمند است، با استقبال و توجه مخاطبان روبه‌رو شده و بخشی از تلاش هنری او برای ثبت و روایت رخدادهای معاصر به شمار می‌رود.

ناصری در این آئین، آثار خود را «سندی تصویری» برای ثبت وقایع روزگار دانست و اظهار کرد: این کارها نه‌تنها برای امروز، بلکه برای آیندگان نیز می‌تواند روایتگر حقیقت و سندی تاریخی از اتفاقات جنگ رمضان باشد.

در بخش دیگری از این برنامه، این هنرمند کاریکاتوریست یک اثر زنده را در مقابل دیدگان حاضران خلق کرد که با استقبال و تشویق مردم همراه شد.

عباس ناصری از چهره‌های شناخته‌شده عرصه کارتون و کاریکاتور کشور است که تاکنون دبیری بیش از ۳۵ جشنواره ملی و بین‌المللی کارتون و کاریکاتور، داوری بیش از ۷۰ جشنواره ملی و بین‌المللی و کسب بیش از ۶۰ عنوان برگزیده در رویدادهای ملی و بین‌المللی این حوزه را در کارنامه خود دارد.

وی همچنین طی یازده دوره به عنوان دبیر و داور جشنواره‌های کارتون و کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی که با محوریت شعار سال برگزار شده‌اند، نقش‌آفرینی کرده و در حال حاضر مسئولیت خانه کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی را بر عهده دارد.

این مراسم با هدف پاسداشت نقش هنر متعهد در بازتاب رخدادهای ملی و دینی و ارج نهادن به تلاش هنرمندانی برگزار شد که با زبان هنر، به ثبت حماسه‌ها و مقاطع مهم تاریخ معاصر می‌پردازند.