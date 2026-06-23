حجم آب دریاچه ارومیه به ۴.۱۵میلیارد مترمکعب رسید؛ لزوم اصلاح الگوی کشت

مجید رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت دریاچه ارومیه اظهار کرد: در حال حاض حجم آب دریاچه حدود ۴.۱۵ میلیارد مترمکعب رسیده که میزان سال گذشته حدود ۳.۸ میلیارد مترمکعب بود.

وی با اشاره به بهبود نسبی وضعیت دریاچه ارومیه عنوان کرد: در حال حاضر وضعیت دریاچه ارومیه خوب است اما این تنها شروع روند احیا است برای رسیدن به تراز اکولوژیک باید به حدود ۱۵.۵ میلیارد مترمکعب برسیم که ادامه این روند به افزایش بارش‌ها و کاهش مصرف آب از سوی مردم بستگی دارد.

مدیرعامل آب منطقه‌ای آذربایجان غربی عوامل اقلیمی و عوامل انسانی را از دلایل وضعیت فعلی دریاچه ارومیه عنوان کرد و گفت: توسعه کشاورزی و کشت محصولات پرآب‌بر در کنار الگوی بارش‌ها از جمله دلایل دخیل در شرایط فعلی دریاچه ارومیه به شمار می رود.

۵۰ درصد الگوی کشت منطقه به محصولات پرآب بر اختصاص دارد

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۵۰ درصد الگوی کشت منطقه به محصولاتی مانند چغندر، سیب و یونجه اختصاص دارد، خاطرنشان کرد: برای بهبود بهتر دریاچه ارومیه تغییر الگوی کشت، توسعه آبیاری نوین و حمایت از کشاورزان ضروری است.

رستگاری با بیان اینکه از دهه ۹۰ تاکنون باید بر اساس مصوبات احیای دریاچه ارومیه سهم مصرف آب کشاورزی ۴۰ درصد کاهش یابد و توسعه اراضی جدید متوقف شود، افزود: اما در حال حاضر در برخی مناطق شاهد توسعه اراضی کشاورزی هستیم تغییر الگوی کشت و حرکت به سمت محصولات کم‌آب‌بر و روش‌های نوین آبیاری نیازمند منابع مالی است و کشاورزان بدون حمایت نمی‌توانند این تغییر را اجرا کنند.

وی در خصوص تاثیر سدسازی بر وضعیت دریاچه ارومیه عنوان کرد: سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب آب از سدهای استان به سمت دریاچه هدایت شد، اگر آب شرب مردم را از حجم آب سدها کسر کنیم، تاثیر چندانی بر شرایط دریاچه ارومیه نخواهند داشت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی ادامه داد: از مجموع ۱۷ سد استان، ۱۰ سد نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری دارند، اما در برخی سدها از جمله آغ‌چای چایپاره در حوضه ارس و همچنین شهرچای ارومیه کاهش نسبی ذخایر آب مشاهده می‌شود.

وی اضافه کرد: در مقابل، سدهای جنوب استان از جمله بوکان، مهاباد، حسنلو، ساروق، کانی‌سیب و سردشت در وضعیت مطلوبی قرار دارند و افزایش قابل توجهی در حجم آب ذخیره‌شده در آنها ثبت شده است.

سالانه ۳۰ میلیون مترمکعب آب دریاچه ارومیه تابستان تبخیر می شود

رستگاری با بیان اینکه هر سال از اواخر خردادماه تبخیر تدریجی آب دریاچه ارومیه آغاز می شود، گفت: این میزان در مردادماه به ۳۰ میلیون مترمکعب می رسد.

وی گفت: اگر اقداماتی که برای آغاز احیای دریاچه ارومیه آغاز شده تداوم یابد بتوانیم با رهاسازی آب از کانی سیب و سایر حوزه ها را مدیریت کنیم‌ومیزان تبخیر کاهش یابد قادر خواهیم بود تا سال آبی آینده بخشی از آب موجود دریاچه ارومیه را حفظ و شاهد تداوم بهبود آن باشیم.

رستگاری مدیریت مصرف آب با آبیاری نوین، الگوی کشت، صرفه جویی در مصرف آب را مورد تاکید قرار داد و گفت: هنوز نمی توان گفت وارد ترسالی شده ایم و وضعیت همچنان شکننده است باید مدیریت ومنابع و مصارف آب در بخش های مختلف مورد نظر باشد.