حاکم ممکان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مبلغ ۱۵ میلیارد تومان برای تکمیل موزه ارومیه، ۱۰ میلیارد تومان برای ایجاد امکانات رفاهی و سرویس‌های بهداشتی در مناطق گردشگری قلعه بردوک، مارمیشو، سوله دوکل، آبشار سولک و دره شهدا، ۷ میلیارد تومان برای تکمیل مسیر دسترسی آبشار سوله دوکل تا دریاچه دالامپر در منطقه سیلوانا و ۱۰ میلیارد تومان برای ترمیم و روکش آسفالت مسیر گردشگری مارمیشو به سمت سرو در فاز نخست اختصاص یافته است.

نماینده مردم ارومیه همچنین با اشاره به توجه وزارت میراث فرهنگی به ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری شهرستان گفت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری سواحل دریاچه ارومیه، روستای گردشگری کوله‌بهی، کلیسای تاریخی اردوشاهی، مسجد جامع ارومیه، بافت تاریخی و بازار تاریخی ارومیه نیز در فهرست پروژه‌های مورد حمایت و پیگیری قرار گرفته‌اند.

ممکان تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حفاظت از آثار تاریخی، علاوه بر حفظ هویت فرهنگی منطقه، نقش مهمی در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و جذب گردشگر خواهد داشت و این مسیر با جدیت تا مرحله اجرا و بهره‌برداری کامل پروژه‌ها دنبال خواهد شد.