فقر خانه والیبال در البرز/ استعدادها سرگردانند

علی داعی، رئیس هیئت والیبال استان البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح برنامه‌های توسعه‌ای این هیئت، از حضور نمایندگان استان در تمامی رده‌های ملی و برنامه‌ریزی برای میزبانی مسابقات بین‌المللی خبر داد و نبود خانه والیبال اختصاصی را مهم‌ترین چالش پیش روی شهرستان‌ها دانست.

وی در ادامه بررسی وضعیت والیبال استان البرز، با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های ورزشی اظهار کرد: ارتقای امکانات سالن هیئت والیبال استان، ایجاد رختکن‌های جدید، بهبود سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی و توسعه فضای اداری از جمله پروژه‌هایی است که در دستور کار قرار گرفته و مراحل اجرایی آن در حال انجام است.

وی با اشاره به جایگاه ممتاز والیبال البرز در سطح کشور تصریح کرد: استان البرز همواره یکی از قطب‌های اصلی والیبال کشور بوده و هیچ‌گاه به حضور حداقلی در عرصه‌های ملی قانع نبوده است. خوشبختانه امروز در تمامی رده‌های سنی تیم‌های ملی آقایان و بانوان، نمایندگانی از این استان حضور دارند.

رئیس هیئت والیبال البرز با ذکر مصادیقی از این موفقیت افزود: امیرمحمد گلزاده به عنوان یکی از بازیکنان البرزی در ترکیب تیم ملی والیبال کشور عضویت دارد و علی فتاحی نیز در کادر مدیریتی تیم ملی فعالیت می‌کند که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای والیبال استان است. تلاش ما بر این است که در سال‌های آینده سهم البرز در حوزه بازیکنان، مربیان، داوران و مدیران والیبال کشور بیش از گذشته افزایش یابد.

برنامه‌ریزی ویژه برای اوقات فراغت و ساماندهی آکادمی‌ها

داعی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت‌های تابستانی اشاره کرد و گفت: کمیته استعدادیابی هیئت برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای شناسایی استعدادهای جدید انجام داده و در این زمینه مکاتبات لازم با اداره کل آموزش و پرورش استان نیز صورت گرفته است.

وی از اقدام بی‌سابقه در ساماندهی مدارس والیبال خبر داد و افزود: برای نخستین بار کمیته گسترش والیبال در استان تشکیل شده و مأموریت آن ساماندهی، سطح‌بندی و رتبه‌بندی آکادمی‌های والیبال است تا خانواده‌ها و علاقه‌مندان بتوانند بر اساس محل سکونت و نیازهای آموزشی خود، بهترین انتخاب را داشته باشند. بر اساس آخرین آمار به‌روزرسانی شده فدراسیون والیبال، نزدیک به ۱۰۰ آکادمی در استان برای دریافت مجوز ثبت‌نام کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود این تعداد در آینده افزایش یابد.

رئیس هیئت والیبال استان البرز با اشاره به ظرفیت میزبانی مسابقات بین‌المللی اظهار داشت: امیدواریم با بهره‌برداری از سالن شش هزار نفری استان، شرایط لازم برای برگزاری رقابت‌های بین‌المللی در البرز فراهم شود.

داعی با اعلام خبر رایزنی‌های گسترده برای حضور پُررنگ‌تر در سطح اول والیبال باشگاهی کشور تصریح کرد: در حال حاضر تیم آرکا در لیگ برتر بانوان حضور دارد و در حال رایزنی هستیم تا برای نخستین بار دو نماینده از استان البرز در این رقابت‌ها شرکت کنند. مذاکرات لازم در حوزه جذب حامیان مالی نیز در حال انجام است.

وی افزود: همچنین تلاش می‌کنیم زمینه حضور یک تیم از البرز در لیگ برتر بزرگسالان آقایان نیز فراهم شود، اما تحقق این هدف نیازمند افزایش سرانه‌های ورزشی و تقویت زیرساخت‌های موجود است.

لزوم بازسازی سالن شهید کیانپور کرج

رئیس هیئت والیبال استان البرز با انتقاد از وضعیت فعلی زیرساخت‌های مرکزی این رشته، خاطرنشان کرد: سالن شهید کیانپور با توجه به قدمت بنا، برای میزبانی رقابت‌های مهم استانی و ملی به نوسازی و اورهال کامل نیاز دارد.

وی ضمن قدردانی از همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان گفت: حمایت‌های مدیرکل ورزش و جوانان استان، معاونان و به‌ویژه مجموعه فنی و مهندسی این اداره کل طی ماه‌های اخیر نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های هیئت والیبال داشته است.

کمبود خانه والیبال در برخی شهرستان‌های البرز

داعی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: طی دو ماه گذشته نشست‌های متعددی با رؤسای هیئت‌های شهرستانی برگزار و مشکلات و ظرفیت‌های هر منطقه به‌صورت دقیق بررسی شده است. مهم‌ترین چالش برخی شهرستان‌ها، نبود خانه والیبال اختصاصی است.

وی افزود: خوشبختانه این مسئله در شهرستان‌های نظرآباد و ساوجبلاغ تا حد زیادی برطرف شده، اما همچنان نیاز به سالن‌های مجهزتر وجود دارد. در شهرستان فردیس نیز با کمبود فضای اختصاصی برای والیبال مواجه هستیم و تلاش می‌کنیم با همکاری اداره کل ورزش و جوانان و مسئولان شهرستان، این مشکل در آینده نزدیک برطرف شود.

داعی در پایان با اشاره به محبوبیت فراگیر والیبال در ایران تأکید کرد: والیبال یکی از پرطرفدارترین رشته‌های ورزشی ایران است و حداقل انتظار این است که هر شهرستان دارای خانه والیبال مستقل باشد تا علاوه بر توسعه فعالیت‌های فنی، زمینه خودکفایی و تأمین منابع مالی هیئت‌های شهرستانی نیز فراهم شود.