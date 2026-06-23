رضانواز سخنگوی صنف جایگاه های سوخت کشور در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اختلالات بانکی پیش آمده در روزهای اخیر گفت: طی روزهای اخیر هم برای جایگاه‌های سوخت که منابع مالی غیردسترس در برخی بانک‌ها داشتند و هم برای مردم مشکلاتی در پرداخت بهای سوخت وجود داشت که با مساعدت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی به جایگاه‌ها و نیز صبوری مالکان و کارکنان محترم شرایط را مدیریت کردیم.

وی افزود: از امروز وضعیت سختتر شده و عملا مردم عزیز برای اینکه با مشکل مواجه نشوند لازم است تا اطلاع ثانوی با پول نقد به جایگاه‌ها مراجعه کنند یا نهایتا اینکه امکان کارت به کارت داشته باشند. البته امکان ایجاد تراکنش در شرایط خاصی برای کارت‌های بانکی و کارتخوان‌های بانکی وجود دارد که احتمال موفقیت آن پایین است. با همکاری مردم امکان سپری کردن این شرایط راحتتر خواهد بود.

وی ادامه داد: مسئولان محترم سیستم بانکی در تلاش برای رفع مشکل هستند و اطلاع رسانی لازم انجام شده و خواهد شد.