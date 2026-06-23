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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

برای سوخت‌گیری پول نقد همراه داشته باشید

برای سوخت‌گیری پول نقد همراه داشته باشید

سخنگوی صنف جایگاه های سوخت کشور گفت: با وجود اختلالات بانکی، احتمال پرداخت موفق الکترونیکی بهای سوخت در جایگاه ها پایین است لذا امکان پرداخت با پول نقد یا نهایتا کارت به کارت امکانپذیر است.

رضانواز سخنگوی صنف جایگاه های سوخت کشور در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اختلالات بانکی پیش آمده در روزهای اخیر گفت: طی روزهای اخیر هم برای جایگاه‌های سوخت که منابع مالی غیردسترس در برخی بانک‌ها داشتند و هم برای مردم مشکلاتی در پرداخت بهای سوخت وجود داشت که با مساعدت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی به جایگاه‌ها و نیز صبوری مالکان و کارکنان محترم شرایط را مدیریت کردیم.

وی افزود: از امروز وضعیت سختتر شده و عملا مردم عزیز برای اینکه با مشکل مواجه نشوند لازم است تا اطلاع ثانوی با پول نقد به جایگاه‌ها مراجعه کنند یا نهایتا اینکه امکان کارت به کارت داشته باشند. البته امکان ایجاد تراکنش در شرایط خاصی برای کارت‌های بانکی و کارتخوان‌های بانکی وجود دارد که احتمال موفقیت آن پایین است. با همکاری مردم امکان سپری کردن این شرایط راحتتر خواهد بود.

وی ادامه داد: مسئولان محترم سیستم بانکی در تلاش برای رفع مشکل هستند و اطلاع رسانی لازم انجام شده و خواهد شد.

کد مطلب 6869036
طیبه بیات

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