به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های پاکستانی، نخست‌وزیر پاکستان در سخنرانی خود در مجلس ملی پاکستان، این تحول را رویدادی تاریخی خواند و گفت که تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری پاکستان به امضا رسیده است.

وی اظهار داشت: «این یک لحظه تاریخی است که پاکستان به‌عنوان میانجی میان ایران و ایالات متحده، در امضای این تفاهم‌نامه نقش داشته است.»

شهباز شریف به نمایندگان مجلس اطلاع داد که رهبران دو کشور چند روز پیش در نشست کمیته عالی‌رتبه‌ای در بورگن‌اشتوک سوئیس شرکت کردند. او گفت پاکستان با حسن نیت تلاش‌های صادقانه‌ای برای تسهیل گفت‌وگو و آشتی میان دو طرف انجام داد که در نهایت به تهیه یک بیانیه مشترک منجر شد.

نخست‌وزیر پاکستان افزود که آتش‌بس میان ایران و ایالات متحده اجرایی شده و مذاکرات فنی طی ۶۰ روز آینده ادامه خواهد یافت.

شهباز شریف ضمن تبریک این اتفاق به مردم کشورش، نقش پاکستان در دستیابی به این آتش‌بس را تاریخی توصیف کرد و گفت تلاش‌های این کشور بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشته است.

وی گفت: «اعتباری که پاکستان از طریق این دستاورد در سطح جهان کسب کرده، حتی با صرف میلیاردها دلار نیز قابل خریداری نبود.»

نخست‌وزیر پاکستان همچنین به مجلس اطلاع داد که دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، قرار است اواخر امروز وارد اسلام‌آباد شده و در جریان این سفر درباره گسترش همکاری‌های دوجانبه میان دو کشور گفت‌وگوهایی انجام خواهد شد.

او در ادامه با اشاره به سخنان محمود خان اچکزئی، رهبر مخالفان در مجلس ملی پاکستان، گفت هر چهار استان پاکستان در توسعه بلوچستان نقش داشته‌اند و این موضوع مایه خرسندی است.

نخست‌وزیر پاکستان بار دیگر تأکید کرد که این کشور بدون پیشرفت متوازن هر چهار استان، نمی‌تواند به توسعه اقتصادی پایدار دست یابد.