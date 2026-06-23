عبدالفتاح اهوازیان در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه یادواره شهدای اقتدار اردستان اظهار کرد: جایگاه شهدا، هیئت‌ها و مکتب عاشورا نباید تنها به سوگواری محدود شود، بلکه این نهادها باید کانون‌های روشنگری باشند تا شهدا همواره رهرو داشته باشند؛ چرا که عاشورا یک مکتب همیشگی است و نه محدود به یک روز خاص.

وی با یاد از رزمندگان دوران دفاع مقدس و مقاومت‌های جاری در منطقه، افزود: اگر شهدا در کنار خادمان امروز بودند، برای تقویت ایمان و ولایت‌فقیه تلاش می‌کردند، ایستادگی ۱۱۵ شب متوالی ملت در خیابان‌ها و نمازهای جماعت در برابر حملات، یک پایداری بی‌نظیر است.

همرزم شهید سلیمانی خاطرنشان کرد: برخلاف محاسبات اشتباه دشمن که تصور می‌کرد با هدف قرار دادن رهبری یا تضعیف ارزش‌های نظام، می‌تواند حاکمیت را در کوتاه‌ترین زمان تغییر دهد، ملت ایران با جگرسوختگی و عشق به رهبری، در برابر هرگونه فشار و تهدید، ایستادگی خود را تداوم بخشیدند.

اهوازیان تصریح کرد: از نظر ژئوپلیتیک، تنگه هرمز یک موهبت الهی و ذخیره استراتژیک برای کشور محسوب می‌شود که در طول تاریخ حکومت‌های ایران، مدیریت و تسلط کامل بر آن میسر نبوده، اما اکنون با حضور نیروهای دریایی، صیانت از این حریم آبی و جلوگیری از آلودگی‌های محیط زیست به طور جدی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت حقوق دریایی و مرزهای ۱۲ مایلی کشورهای ساحلی، تاکید کرد: در تنگه هرمز هیچ کشور دیگری حق تجاوز از حریم ایران را ندارد و بخش بزرگی از آب‌های منطقه متعلق به کشور است.

همرزم شهید سلیمانی خاطرنشان کرد: اهمیت این مسیر آبی تنها به عبور کشتی‌ها محدود نمی‌شود، بلکه عبور کابل‌های فیبر نوری که پشتیبان تجارت جهانی ۱۵ تریلیون دلاری هستند، این منطقه را به یکی از حیاتی‌ترین گلوگاه‌های جهان تبدیل کرده است.

اهوازیان در ادامه با نگاهی به روابط منطقه‌ای، اضافه کرد: کشورمان در گذشته نقش‌آفرینی‌های مهمی در حمایت از امنیت و تمامیت ارضی برخی از همسایگان داشته است، اما در مقابل، بی‌وفایی‌های برخی از کشورهای منطقه نباید نادیده گرفته شود و باید با قدرت و اقتدار با این کشورها برخورد کرد تا جایگاه استراتژیک کشور حفظ شود.

وی تصریح کرد: در مسائل داخلی، برخورد با تهدیدات نوین که هدفشان تخریب ارزش‌های اجتماعی و حجاب است، نیازمند هوشیاری است، چرا که این اقدامات بخشی از توطئه دشمن برای تضعیف انسجام ملی است.

همرزم شهید سلیمانی با ابراز نگرانی از وضعیت اقتصادی و مقابله با احتکار، فراخوان داد و تاکید کرد که مقابله با احتکارکاران و حفظ پایداری اقتصادی، نیازمند دقت و وظیفه‌شناسی تک‌تک اعضای جامعه است.