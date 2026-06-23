به گزارش خبرگزاری مهر از صدا و سیما، محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن ابراز رضایت از اوضاع بازار، گفت: با تلاش مدیران و اصناف، هیچ کمبودی در تامین کالاهای اساسی در بازار به چشم نمی‌خورد و قیمت‌ها روند ثابت و معقولی دارند.

وی درباره افزایش قیمت برخی از کالاها افزود: وقتی واردات نهاده‌ها با مشکل روبه‌رو شود طبیعی است که قیمت تمام شده کالاهای تولیدی افزایش پیدا کند که کاملا با مقوله گرانفروشی متفاوت است.

مفتح ادامه داد: وقتی روند واردات نهاده‌ها کند یا متوقف شود، مولفه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند در چنین مقطعی، برای اینکه تولید و تجارت تداوم پیدا کند افزایش قیمت در حد مجاز معقول است.

وی گفت: هم اکنون هیچ گرانفروشی در بازار مشهود نیست.

مفتح درباره قیمت برنج نیز افزود: سیاست حمایتی دولت برای برنج تولید داخل، افزایش قیمت است، اما قیمت برنج خارجی در بازار از ثبات برخوردار است.