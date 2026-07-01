رضا نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محدوده میدان آزادگان و بلوار مجیدیه خبر داد و اظهار کرد: احتمال اضافه شدن مسیرهای جدید به محدودیت‌ها وجود دارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری مشهد با اشاره به اعمال محدودیت‌های ترافیکی در برخی معابر شهری بیان کرد: در محدوده میدان آزادگان، مسیر آزادراه مشهد–چناران از ابتدای بلوار سجادیه تا اطلاع ثانوی مسدود است، اما تردد در بلوار سجادیه به سمت تقاطع مجیدیه–سجادیه برقرار و آزاد است.

وی ادامه داد: در محدوده بلوار مجیدیه نیز مسیر ابتدای این بلوار به سمت آزادراه مشهد–چناران تا اطلاع ثانوی مسدود شده، اما تردد در بلوار مجیدیه به سمت میدان خلیج فارس برقرار است.

نوروزی با درخواست از ساکنان بلوارهای سجادیه، مجیدیه، صادقیه، جاهدشهر، مهدیه، الهیه و همچنین ساکنان شهرک غرب برای استفاده از مسیرهای جایگزین و معابر همجوار افزود: محدودیت‌های اعلام‌شده مربوط به وضعیت فعلی است و احتمال دارد در ادامه مسیرهای دیگری نیز به این محدودیت‌ها اضافه شود.