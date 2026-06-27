علم الهدی: باید نقاط ضعف دشمن را برجسته کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در مراسم تجلیل از خانواده شهدای هوانیروز جنگ تحمیلی سوم که در پادگان پنجم هوانیروز برگزار شد، ضمن عرض تسلیت شهادت سیدالشهدا (ع) و شهادت جان‌گداز سیدالساجدین (ع) اظهار کرد: نکته‌ای که در جریان انقلاب و عاشورا برای شما قابل تأمل است، تحلیل نظامی واقعه عاشورا و شناخت نقش‌آفرینی عظیم امام سجاد (ع) در این انقلاب است؛ نقشی که می‌تواند ما را به یک جمع‌بندی و تحلیل جامع و کامل از عاشورا برساند؛ تحلیلی که در این ایام برای ما اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی افزود: این پرسش مطرح است که آیا انقلاب کربلا به پیروزی رسید یا خیر؟ معمولاً همه می‌گویند انقلاب کربلا پیروز شد؛ اما اگر از منظر تحلیل نظامی به آن نگاه کنیم، آیا واقعاً پیروزی به شمار می‌آید؟ بنابراین باید دید بر چه اساس و معیاری چنین انقلابی را پیروز می‌دانیم؛ چراکه در تحلیل صرفاً نظامی، ظاهراً پیروزی‌ای دیده نمی‌شود.

وی ادامه داد: جنگ از همان ابتدا از نظر جمعیت نابرابر بود. جمعیت یاران امام حسین (ع) حدود ۱۲۰ نفر در برابر ۱۲۰ هزار نفر قرار گرفتند. معمولاً در هر جنگی، از زمان نبردهای تن‌به‌تن تا جنگ‌های گسترده، پیروزی به جنگی گفته می‌شده که بتواند به کشورگشایی منجر شود و اهداف جنگی خود را محقق کند. در مسئله کربلا، ظاهر جنگ بسیار نابرابر است. طبیعی است که در چنین شرایطی کشته خواهند شد؛ وقتی هر نفر در مقابل هزار نفر قرار بگیرد، معلوم است که از نظر ظاهری شکست می‌خورد. اما یزیدیان در هدف خود شکست خوردند؛ با وجود تمام کشتار عظیمی که به راه انداختند.

علم الهدی خاطرنشان کرد: زیرا نفرت از این حکومت در میان مردم بیشتر شد و جریان بنی‌امیه نفوذ اجتماعی خود را از دست داد. در مقابل، جریان اهل‌بیت (ع) به عنوان جریانی انسانی که برای احقاق حق همه چیز خود را فدا کردند، مورد توجه و نفوذ اجتماعی مردم قرار گرفت.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی گفت: اگر این تحلیل را درباره جنگ اخیر خود نیز در نظر بگیریم، ما نیز ضایعاتی دادیم؛ هرچند ضایعات دشمن از ما کمتر نبود. از دست دادن پایگاه‌های نظامی که برای آن‌ها سرمایه‌گذاری فراوانی کرده بودند و نیز خسارت‌های گسترده در تجهیزات الکترونیک، نشان می‌دهد که خسارت‌های آنان بسیار بیشتر بوده است؛ در حالی که خسارت‌های ما قابل جبران است، به‌جز یک مورد و آن هم شهادت مظلومانه رهبر شهید امت اسلامی بود.

وی اضافه کرد: این شهادت خسارتی است که به هیچ‌وجه قابل جبران نیست. از این جهت نیز دشمن به هدف خود نرسید. نکته دیگر آن است که آنان در مقصدی که داشتند موفق نشدند. هدفشان براندازی نظام و تجزیه کشور بود تا در کنار اسرائیل کشور قدرتمندی باقی نماند؛ اما در این هدف به‌کلی شکست خوردند.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: آنان می‌خواستند ریشه اسلام و حاکمیت دینی را در این سرزمین از بین ببرند تا فرهنگ دین به‌عنوان مانعی در برابر حکومت واحد جهانی آمریکا از میان برداشته شود؛ اما نه‌تنها شکست خوردند، بلکه ماجرا بالعکس شد؛ به‌گونه‌ای که ۹ میلیون آمریکایی پرچم ما را در خاک آمریکا بالا بردند. پس همان‌گونه که اهل‌بیت (ع) در واقعه کربلا پیروز شدند، ما نیز پیروز شدیم. دشمن در برابر انقلاب عاشورا شکست خورد و در برابر انقلاب ما نیز شکست خورد؛ زیرا نتوانست به اهداف جنگی خود دست پیدا کند.