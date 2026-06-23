به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، ۷ کشور اروپایی امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کردند: از همه طرف‌ های درگیر در سودان می‌ خواهیم تا با توجه به بحران شدید انسانی که مردم را تحت تأثیر قرار داده است، از شدت درگیری‌ ها بکاهند.

بیانیه مشترک ۷ کشور اروپایی در این ارتباط اضافه می کند: حمایت خارجی همچنان به درگیری ها در سودان دامن می‌ زند و ما از کسانی که به این درگیری ها دامن می‌ زنند می‌ خواهیم تا دست از این کار بردارند و به برقراری آرامش در این کشور کمک کنند.

لازم به ذکر است از اکتبر ۲۰۲۵، ایالت منطقه کردفان (شمال، غرب و جنوب) صحنه درگیری‌های شدید بین ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع بوده‌ است.

از آوریل ۲۰۲۳، نیروهای واکنش سریع به دلیل اختلاف بر سر ادغام آنها در نهاد نظامی، با ارتش می‌جنگند که این وضعیت به بروز قحطی در سایه یکی از بدترین بحران‌های انسانی جهان، کشته شدن ده‌ها هزار سودانی و آواره شدن حدود ۱۳ میلیون نفر منجر شده است.