به گزارش خبرگزاری مهر، حمید نریمانی، اظهار کرد: طی سه‌ماهه نخست سال جاری، بیش از ۵۰۰ فقره سند دفترچه‌ای برای تبدیل به سند تک‌برگ در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: از مجموع این اسناد، تاکنون ۲۵۶ فقره سند تک‌برگ برای متقاضیان صادر شده و ۲۵۰ فقره دیگر که مربوط به پلاک‌های با مساحت بیشتر است، پس از تکمیل مدارک لازم به اداره کل ثبت‌اسناد و املاک استان برای صدور سند تک‌برگ ارسال خواهد شد.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی لرستان با تأکید بر تداوم این روند گفت: فرایند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ به‌صورت مستمر در حال انجام است.

نریمانی، تصریح کرد: روند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ در سال جاری با شتاب بیشتری دنبال می‌شود و این اقدام، ضمن افزایش دقت در ثبت مالکیت، به کاهش مشکلات حقوقی و تسهیل ارائه خدمات ثبتی به شهروندان منجر خواهد شد.