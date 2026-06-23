دلاور دوستانیان مستندساز درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور دوستانیان کارگردان و تهیه‌کننده سینما که فیلم‌های مستندش از طبیعت چشمگیر است، پس از ترخیص از بیمارستان، سه‌شنبه ۲ تیر در منزل شخصی خود دار فانی را وداع گفت.

فرزانه دوستانیان فرزند این هنرمند فیلمساز در گفتگو با خبرنگار مهر با تأیید خبر درگذشت پدرش توضیح داد: روز گذشته، دوشنبه اول تیر، پدرم پس از عمل جراحی نسبتاً سنگین و تنها به فاصله ۴ ساعت، توسط پزشک از بیمارستان مرخص و به سختی به منزل شخصی خود منتقل شد.

وی ادامه داد: این ترخیص بلافاصله پس از عمل جراحی در حالی بود که من و عمه‌ام دست تنها بودیم و به درخواست ما برای تخت نظر بودن در بیمارستان نیز گوش ندادند و پدرم در حالی که بسیار درد داشت، بیمارستان را ترک کرد.

دوستانیان بیان کرد: سرطان پدرم را ضعیف کرد اما شرایط به گفته پزشک به نحوی نبود که بدنش متاستاز کرده باشد و من هنوز امید داشتم به همین دلیل این‌گونه برخورد کادر پزشکی را متوجه نمی‌شوم.

وی مجدداً با ابراز ناراحتی از کادر بیمارستان که پس از عمل جراحی بلافاصله او را مرخص کردند، گفت: پدرم تمام دیروز عصر تا همین ساعتی پیش درد داشت و صدای ناله‌هایش هنوز در گوشم است و واقعا هنوز هم از اینکه بیمارستان بدون هیچ توضیحی پدرم را در این شرایط مرخص کرد، ناراحتم.

بر این اساس، مراسم تشییع و خاکسپاری دلاور دوستانیان نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.

دلاور دوستانیان متولد سال ۱۳۴۶ در ایلام است. در کارنامه فیلمسازی او ساخت آثاری مانند «مورچه‌ها»، «جاده»، «زندگی پنهان»، «دور افتاده»، «هینی‌مینی»، «از شمال تا جنوب»، «داستان فیکا و فیدان» و «آهسته و آرام» به چشم می‌خورد که با کسب جوایز بهترین مستند، فیلمبرداری و پژوهش همراه بوده است.

خبرگزاری مهر، ضایعه درگذشت این هنرمند فیلمساز را به خانواده و جامعه سینمایی تسلیت می‌گوید.