به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی صبح چهارشنبه در جمع عزاداران حسینی در جوار مزار مطهر شهدای گمنام با اشاره به فلسفه قیام عاشورا و جایگاه اجتماعی آن در مکتب تشیع اظهار کرد: جامعه اسلامی باید بر مدار برادری و تبعیت از ولایت شکل بگیرد و هرگونه مرزبندی بر اساس نژاد، قومیت یا ثروت با اصول بنیادین اسلام در تضاد است.

وی با تبیین ویژگی‌های پیروان واقعی مکتب اهل‌بیت(ع) افزود: شاخصه شیعه بودن، احساس مسئولیت در قبال دیگران است و شیعه واقعی، گرفتاری‌ها و مشکلات برادر دینی خود را مشکل خود می‌داند و برای رفع آن تلاش می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با تاکید بر اینکه خون‌خواهی امام حسین(ع) یک وظیفه تاریخی و همیشگی برای شیعیان است، تصریح کرد: مهم‌تر از اصل انتقام، شناخت «شیوه صحیح انتقام» از نگاه امام معصوم(ع) است و احساس انتقام در جامعه مقدس است، اما این حس ارزشمند باید حتما در مسیر هدایت الهی و تحت اشراف ولایت قرار گیرد.

آیت‌الله شعبانی‌موثقی افزود: قیام‌های پس از عاشورا بدون درک دقیق موضع و سیره امام سجاد(ع) قابل تحلیل و ارزیابی نیستند و باید مراقب بود که مسیر حق با افراط و تفریط تغییر نکند.

وی با اشاره به ریشه‌های تاریخی انحرافات در جامعه اسلامی گفت: بزرگ‌ترین مظلومیت اهل‌بیت(ع) این بود که از مدیریت و هدایت جامعه کنار گذاشته شدند و در نتیجه این محرومیت جامعه اسلامی از معارف ناب اهل بیت(ع) دور ماند و هزینه‌های سنگین و جبران‌ناپذیری را پرداخت کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با یادآوری نقش تاریخی ایرانیان در دفاع از مکتب تشیع خاطرنشان کرد: مردم ایران از نخستین حامیان اهل‌بیت(ع) بودند و در طول تاریخ، نقشی ویژه و بی‌بدیل در گسترش و ترویج این مکتب نورانی ایفا کرده‌اند.

آیت‌الله شعبانی‌موثقی در پایان با خطاب قرار دادن نسل جوان کشور، عنوان کرد: جوانان ما باید با الگوگیری از حضرت علی‌اکبر(ع)، در مسیر ولایت، بصیرت و عاقبت‌به‌خیری گام بردارند و همواره از اصول ایمانی خود صیانت کنند.