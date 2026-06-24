  1. استانها
  2. همدان
۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

جامعه اسلامی باید بر مدار برادری و تبعیت از ولایت شکل بگیرد

جامعه اسلامی باید بر مدار برادری و تبعیت از ولایت شکل بگیرد

همدان-نماینده ولی‌فقیه در استان همدان گفت: جامعه اسلامی باید بر مدار برادری و تبعیت از ولایت شکل بگیرد و هرگونه مرزبندی بر اساس نژاد، قومیت یا ثروت با اصول بنیادین اسلام در تضاد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی صبح چهارشنبه در جمع عزاداران حسینی در جوار مزار مطهر شهدای گمنام با اشاره به فلسفه قیام عاشورا و جایگاه اجتماعی آن در مکتب تشیع اظهار کرد: جامعه اسلامی باید بر مدار برادری و تبعیت از ولایت شکل بگیرد و هرگونه مرزبندی بر اساس نژاد، قومیت یا ثروت با اصول بنیادین اسلام در تضاد است.

وی با تبیین ویژگی‌های پیروان واقعی مکتب اهل‌بیت(ع) افزود: شاخصه شیعه بودن، احساس مسئولیت در قبال دیگران است و شیعه واقعی، گرفتاری‌ها و مشکلات برادر دینی خود را مشکل خود می‌داند و برای رفع آن تلاش می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با تاکید بر اینکه خون‌خواهی امام حسین(ع) یک وظیفه تاریخی و همیشگی برای شیعیان است، تصریح کرد: مهم‌تر از اصل انتقام، شناخت «شیوه صحیح انتقام» از نگاه امام معصوم(ع) است و احساس انتقام در جامعه مقدس است، اما این حس ارزشمند باید حتما در مسیر هدایت الهی و تحت اشراف ولایت قرار گیرد.

آیت‌الله شعبانی‌موثقی افزود: قیام‌های پس از عاشورا بدون درک دقیق موضع و سیره امام سجاد(ع) قابل تحلیل و ارزیابی نیستند و باید مراقب بود که مسیر حق با افراط و تفریط تغییر نکند.

وی با اشاره به ریشه‌های تاریخی انحرافات در جامعه اسلامی گفت: بزرگ‌ترین مظلومیت اهل‌بیت(ع) این بود که از مدیریت و هدایت جامعه کنار گذاشته شدند و در نتیجه این محرومیت جامعه اسلامی از معارف ناب اهل بیت(ع) دور ماند و هزینه‌های سنگین و جبران‌ناپذیری را پرداخت کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با یادآوری نقش تاریخی ایرانیان در دفاع از مکتب تشیع خاطرنشان کرد: مردم ایران از نخستین حامیان اهل‌بیت(ع) بودند و در طول تاریخ، نقشی ویژه و بی‌بدیل در گسترش و ترویج این مکتب نورانی ایفا کرده‌اند.

آیت‌الله شعبانی‌موثقی در پایان با خطاب قرار دادن نسل جوان کشور، عنوان کرد: جوانان ما باید با الگوگیری از حضرت علی‌اکبر(ع)، در مسیر ولایت، بصیرت و عاقبت‌به‌خیری گام بردارند و همواره از اصول ایمانی خود صیانت کنند.

کد مطلب 6869377

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها