مولوی بامری: زمان وداع با قائد شهید امت رسیده است

مولوی عبدالواحد بامری، مدرس حوزه علمیه اهل سنت و امام جماعت مسجد قبا ایرانشهر، در گفتوگو با خبرنگار مهر با تسلیت شهادت قائد امت گفت: امروز اگرچه در سوگ فقدان جسم مبارک رهبر شهید هستیم؛ اما ایشان در دامان پر مهر خود رزمندگانی تربیت کردند که سکان این کشتی طوفانزده را به بهترین نحو به ساحل امن خواهند رساند.
مدرس حوزه علمیه اهل سنت ایرانشهر بیان کرد: اکنون زمان وداع با پیکر مطهر شهید والامقام، قائد امت اسلام فرا رسیده است؛ اینجانب در آیین تشییع شهید بزرگوار شرکت خواهم کرد و از تمامی آحاد مردم دعوت میکنم در این مراسم حضور یابند.
مولوی بامری تاکید کرد: بر اساس آموزههای اسلام، حق مسلمان بر گردن مسلمان، شرکت در مراسم تشییع است و حال این شهید که قائد امت اسلامی بوده است، حقی بزرگ بر گردن همه ما مسلمانان دارد؛ خداوند متعال به پاس آن همه زحمت و خدمت خالصانه، پاداش بزرگی به او عطا کرده و درجه رفیع شهادت را در میدان رزم نصیب این بنده برگزیدهاش ساخت؛ شهادت لیاقت میطلبد و این مقام به کسانی اعطا میشود که جانشان از تعلقات دنیا آزاد شده باشد.
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